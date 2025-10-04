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Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο με ενσωματωμένες προτάσεις των εθνικών κοινωνικών εταίρων
Πολιτική
10:38 - 04 Οκτ 2025

Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο εργασιακό νομοσχέδιο με ενσωματωμένες προτάσεις των εθνικών κοινωνικών εταίρων

Reporter.gr Newsroom
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Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας-Στήριξη στον Εργαζόμενο- Προστασία στην Πράξη».

Το νομοσχέδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 25 Αυγούστου και αποτέλεσε αντικείμενο εκτενούς διαλόγου με εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και κόμματα της αντιπολίτευσης.

«Ήταν μία εξαιρετικά γόνιμη διαδικασία που κατέληξε στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου στο οποίο ενσωματώσαμε μεγάλο αριθμό προτάσεων που προήλθαν από τους κοινωνικούς εταίρους και τα σχόλια της διαβούλευσης. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που απαντά στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και που προήλθε από τον πυρήνα της, τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Είμαστε πάντα ανοικτοί σε ρεαλιστικές προτάσεις, και επιδίωξή μας είναι ο διαρκής και εποικοδομητικός διάλογος με όλους τους εμπλεκομένους», δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Μεταξύ των προτάσεων που κατατέθηκαν από τους κοινωνικούς εταίρους και ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο είναι:

  • Η πρόβλεψη ότι η άρνηση παροχής υπερωρίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή ή δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζόμενου από τον εργοδότη
  • Η διευκρίνιση ότι κάθε αδικαιολόγητη μείωση αποδοχών συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή και όχι μόνο εάν έγινε κατόπιν εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας
  • Η διευκρίνιση ότι ελλείψει της αναγγελίας πρόσληψης επιβάλλεται πρόστιμο για αδήλωτη εργασία
  • Η κατάργηση υποχρέωσης συνυπογραφής από τον εργοδότη σε περιπτώσεις οικειοθελούς αποχώρησης καθώς και η αυτόματη ειδοποίηση του εργοδότη για την υποβολή της δήλωσης εκ μέρους του εργαζόμενου.

Επίσης μετά την διαβούλευση προστέθηκαν στο νομοσχέδιο διατάξεις που προβλέπουν ενδεικτικά:

  • Επέκταση προστασίας από απόλυση (προστασία μητρότητας) και στις ανάδοχες μητέρες
  • Απλοποίηση των προϋποθέσεων για την επέκταση των ειδικοτήτων που μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση της έλλειψης γιατρών εργασίας.

Το νομοσχέδιο αποτελείται από οκτώ άξονες και εμπεριέχει ρυθμίσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του εργασιακού πλαισίου, την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους, την ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο ενισχύει τη στήριξη στους εργαζόμενους καθώς προβλέπει μεταξύ άλλων, μεγαλύτερες ελευθερίες στην τετραήμερη εργασία και στο αίτημα του εργαζομένου για την κατανομή της ετήσιας άδειας αναψυχής, αυξάνει τον αριθμό των δικαιούχων επιδόματος κυοφορίας και λοχείας, προβλέπει ότι το επίδομα γονικής αδείας είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο, αφορολόγητο, απαγορεύει μειώσεις στις αποδοχές μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, προβλέπει υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα.

Επιπλέον, δίνει στους εργαζόμενους την δυνατότητα να εργαστούν κατ΄ εξαίρεση – εφόσον το επιθυμούν – έως 13 ώρες την ημέρα, σε έναν εργοδότη – έναντι δύο που ισχύει σήμερα – με προσαύξηση 40% στην αμοιβή.

Παράλληλα, περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες διευκολύνουν τις επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων προβλέπει σημαντική απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης, fast - track προσλήψεις ορισμένου χρόνου για επείγουσες ανάγκες και κατάργηση πολλών εντύπων των οποίων η πληροφορία ήδη υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Τέλος, ενσωματώνει διατάξεις που στοχεύουν στην λειτουργική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις οι οποίες προβλέπουν μεταξύ άλλων ότι η απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες επεκτείνεται και σε προσαυξήσεις υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινών και αργιών που προβλέπονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καθώς και σε σχετικές προσαυξήσεις που χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη, ωφελώντας εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

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