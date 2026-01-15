ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κέρδη με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο στις Ευρωαγορές και τα βλέμματα στραμμένα στις γεωπολιτικές εξελίξεις
Χρηματιστήρια
19:18 - 15 Ιαν 2026

Κέρδη με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο στις Ευρωαγορές και τα βλέμματα στραμμένα στις γεωπολιτικές εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν υψηλότερα την Πέμπτη (15/1), με βασικό μοχλό τις μετοχές του κλάδου ημιαγωγών και ειδικότερα εκείνες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, μετά τα ιστορικά αποτελέσματα της TSMC.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,49%, αντανακλώντας τη βελτιωμένη επενδυτική διάθεση.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX έκλεισε με κέρδη 0,20% στις 25.365,52 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,49% στις 10.234,46 μονάδες, ενώ ο CAC 40 της Γαλλίας υποχώρησε κατά 0,21% στις 8.313,12 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ιταλικός MIB σημείωσε άνοδο 0,37% στις 45.817,50 μονάδες, ο πορτογαλικός PSI ενισχύθηκε κατά 0,40% στις 8.601,78 μονάδες, ενώ ο ισπανικός MIB έκλεισε με ζημιές 0,36% στις 17.631,18 μονάδες.

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η άνοδος στον κλάδο των ημιαγωγών: η ASML σημείωσε άλμα έως και 7% φτάνοντας σε ιστορικά υψηλά, μετά την ανακοίνωση της TSMC για αύξηση 35% στα κέρδη του δ’ τριμήνου, χάρη στη συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για chips τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, οι ASM International και BE Semiconductor κατέγραψαν σημαντικά κέρδη.

Στα εταιρικά νέα, η UniCredit ενισχύθηκε, αφού διέψευσε δημοσιεύματα περί σχεδίων εξαγοράς μεριδίου στην Monte dei Paschi di Siena, τονίζοντας ωστόσο ότι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αποτελούν στρατηγικό εργαλείο. Η Richemont ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων στο γ’ τρίμηνο, με ισχυρές επιδόσεις κυρίως στη Βρετανία και την Ιταλία.

Στο μακροοικονομικό πεδίο, το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε κατά 0,3% τον Νοέμβριο, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις, αν και οι αναλυτές προειδοποιούν για επιβράδυνση της ανάπτυξης το 2026 λόγω ασθενών επενδύσεων και περιορισμού των δημοσιονομικών δαπανών. Η στερλίνα υποχώρησε ελαφρά μετά τα στοιχεία, ενώ οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων κινήθηκαν ανοδικά.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι αγορές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία, μετά τη συνάντηση ΗΠΑ–Δανίας–Γροιλανδίας που κατέληξε σε «θεμελιώδη διαφωνία» για το καθεστώς του νησιού. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τη θέση του ότι η απόκτηση της Γροιλανδίας είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, το Ιράν παραμένει στο επίκεντρο, καθώς ο Τραμπ φάνηκε να μετριάζει τις απειλές στρατιωτικής δράσης, μετά διαβεβαιώσεις ότι έχουν σταματήσει οι εκτελέσεις διαδηλωτών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιράν: «Δεν υπάρχει σχέδιο για μαζικές εκτελέσεις», ενώ οι διαδηλώσεις υποχωρούν
Ειδήσεις

Ιράν: «Δεν υπάρχει σχέδιο για μαζικές εκτελέσεις», ενώ οι διαδηλώσεις υποχωρούν

Ράμα: Επιτέθηκε σε Έλληνοαμερικανό δημοσιογράφο του CNN - Οι Έλληνες υποτιμάτε τους ανθρώπους
Ειδήσεις

Ράμα: Επιτέθηκε σε Έλληνοαμερικανό δημοσιογράφο του CNN - Οι Έλληνες υποτιμάτε τους ανθρώπους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας
Χρηματιστήρια

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

«Ράλι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

«Ράλι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 21:59

Η παγκόσμια οικονομία σε τεντωμένο σχοινί: Στασιμοπληθωριστικό σοκ βλέπουν οι οικονομολόγοι - Φόβος για πετρέλαιο στα $150

Πολιτική
28/07/2026 - 21:30

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις €5,4 δισ.

Πολιτική
28/07/2026 - 21:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 21:15

ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

Magazino
28/07/2026 - 21:00

«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 20:59

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/07/2026 - 20:45

Enaon: Επένδυση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2032 για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:30

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

Ναυτιλία
28/07/2026 - 20:29

ΠΕΝΕΝ: Έληξε η απεργία στο Αριάδνη – Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με Attica Group

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:12

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:05

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 19:52

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:45

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Εργασιακά
28/07/2026 - 19:30

e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28/07/2026 - 19:14

Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:11

Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 18:59

Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις – Βολές στην ΠΕΝΕΝ

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 18:52

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 18:50

Στο μικροσκόπιο της ΤτΕ οι τράπεζες: 38 παραβάσεις και πρόστιμα 2,27 εκατ. ευρώ το 2025

Πολιτική
28/07/2026 - 18:33

Μητσοτάκης από Λέρο: Με το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:59

Δίκη Βαλυράκη: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες – Στις 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα

Φορολογία
28/07/2026 - 17:55

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υπόθεση μεταφοράς χρημάτων που επιστράφηκαν αυθημερόν

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:46

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 17:42

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

Πολιτική
28/07/2026 - 17:35

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

Πολιτική
28/07/2026 - 17:26

Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 17:08

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:54

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:53

Σκηνικό έντασης στη δίκη για τα Τέμπη – Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
28/07/2026 - 16:48

Το βραβευμένο SUV Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900€

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ