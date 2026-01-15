Ιστορική ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού: Ο «Κίμων» αλλάζει το δόγμα άμυνας της Ελλάδας

Η ένταξη της φρεγάτας Belharra «Κίμων» στον ελληνικό στόλο αποτελεί ιστορικό ορόσημο για το Πολεμικό Ναυτικό και σηματοδοτεί τη μετάβαση της χώρας σε μια νέα εποχή αποτροπής και ολοκληρωμένης άμυνας. Η μεγαλειώδης τελετή υποδοχής, παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, ανέδειξε τόσο τον ισχυρό συμβολισμό όσο και τη στρατηγική σημασία του υπερσύγχρονου πλοίου, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα κενό σχεδόν τριών δεκαετιών σε μεγάλες ναυτικές μονάδες. Ο «Κίμων», όπως τόνισαν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρωθυπουργός και υπουργός Εθνικής Άμυνας, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη πλοίο, αλλά πυλώνα του νέου δόγματος αποτροπής και ασφάλειας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας μίλησε για «εθνική κατάκτηση», συνδέοντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ελληνικού στόλου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση κάθε κυβέρνησης ώστε η χώρα να παραμένει πυλώνας σταθερότητας. Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε τον «Κίμων» ως την πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη, τονίζοντας ότι αποτελεί κεντρικό στοιχείο της «Ατζέντας 2030» και της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα σύγχρονο, δικτυοκεντρικό μοντέλο άμυνας.

Φρεγάτα «Κίμων»: Επιχειρησιακό κέντρο εντός θαλάσσης και πυλώνας της νέας αποτροπής

Η φρεγάτα «Κίμων» θεωρείται σημείο καμπής για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς δεν λειτουργεί απλώς ως μονάδα μάχης αλλά ως ολοκληρωμένο επιχειρησιακό κέντρο εντός θαλάσσης. Μέσω προηγμένων ψηφιακών συστημάτων μπορεί να συντονίζει ταυτόχρονα επιχειρήσεις ναυτικού, αεροπορίας και στρατού ξηράς, σε πλήρη διαλειτουργικότητα με μαχητικά Rafale και άλλες πλατφόρμες. Με την άφιξη και των υπόλοιπων τριών Belharra, σε συνδυασμό με τις τέσσερις φρεγάτες Bergamini από την Ιταλία, η Ελλάδα θα διαμορφώσει ένα ισχυρό «τείχος» αεράμυνας και αποτροπής στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται και ασκείται η εθνική άμυνα.

Βασικές επιχειρησιακές δυνατότητες της φρεγάτας «Κίμων»

- Αεράμυνα περιοχής με πυραύλους ASTER, ικανούς να πλήξουν εναέριους στόχους σε αποστάσεις έως 100 χιλιομέτρων.

- Αντιπλοϊκή ισχύς με πυραύλους Exocet, που μπορούν να πλήξουν εχθρικά πλοία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε ακτίνα έως 150 χιλιομέτρων.

- Υπερσύγχρονα ραντάρ και σόναρ, δοκιμασμένα σε ακραίες συνθήκες Ατλαντικού, με υψηλή αξιοπιστία σε κυματισμούς και θερμοκρασίες.

- Σύστημα anti-drone «Κένταυρος», με επιχειρησιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες και προσαρμοσμένο στην αντιμετώπιση σύγχρονων UAV απειλών.

- Προηγμένα συστήματα κυβερνοάμυνας και κυβερνοεπιθέσεων, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ψηφιακή υπεροχή του πλοίου.

- Εκτοξευτήρες νέας γενιάς, με μελλοντική ενσωμάτωση πυραύλων όπως ο ELSA, με 25% ελληνική συμμετοχή και δυνατότητα πλήγματος έως 1.000 χιλιόμετρα.

- Ισχυρές ανθυποβρυχιακές δυνατότητες, που καθιστούν τον «Κίμων» κρίσιμο παράγοντα ελέγχου θαλάσσιων περιοχών υψηλής στρατηγικής σημασίας.

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