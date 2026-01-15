ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ιστορική ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού: Ο «Κίμων» αλλάζει το δόγμα άμυνας της Ελλάδας
Πολιτική
19:45 - 15 Ιαν 2026

Ιστορική ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού: Ο «Κίμων» αλλάζει το δόγμα άμυνας της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ένταξη της φρεγάτας Belharra «Κίμων» στον ελληνικό στόλο αποτελεί ιστορικό ορόσημο για το Πολεμικό Ναυτικό και σηματοδοτεί τη μετάβαση της χώρας σε μια νέα εποχή αποτροπής και ολοκληρωμένης άμυνας. Η μεγαλειώδης τελετή υποδοχής, παρουσία της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας, ανέδειξε τόσο τον ισχυρό συμβολισμό όσο και τη στρατηγική σημασία του υπερσύγχρονου πλοίου, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα κενό σχεδόν τριών δεκαετιών σε μεγάλες ναυτικές μονάδες. Ο «Κίμων», όπως τόνισαν Πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρωθυπουργός και υπουργός Εθνικής Άμυνας, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη πλοίο, αλλά πυλώνα του νέου δόγματος αποτροπής και ασφάλειας της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας μίλησε για «εθνική κατάκτηση», συνδέοντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ελληνικού στόλου, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση κάθε κυβέρνησης ώστε η χώρα να παραμένει πυλώνας σταθερότητας. Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε τον «Κίμων» ως την πιο ισχυρή φρεγάτα στον πλανήτη, τονίζοντας ότι αποτελεί κεντρικό στοιχείο της «Ατζέντας 2030» και της μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων σε ένα σύγχρονο, δικτυοκεντρικό μοντέλο άμυνας.

Φρεγάτα «Κίμων»: Επιχειρησιακό κέντρο εντός θαλάσσης και πυλώνας της νέας αποτροπής

Η φρεγάτα «Κίμων» θεωρείται σημείο καμπής για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς δεν λειτουργεί απλώς ως μονάδα μάχης αλλά ως ολοκληρωμένο επιχειρησιακό κέντρο εντός θαλάσσης. Μέσω προηγμένων ψηφιακών συστημάτων μπορεί να συντονίζει ταυτόχρονα επιχειρήσεις ναυτικού, αεροπορίας και στρατού ξηράς, σε πλήρη διαλειτουργικότητα με μαχητικά Rafale και άλλες πλατφόρμες. Με την άφιξη και των υπόλοιπων τριών Belharra, σε συνδυασμό με τις τέσσερις φρεγάτες Bergamini από την Ιταλία, η Ελλάδα θα διαμορφώσει ένα ισχυρό «τείχος» αεράμυνας και αποτροπής στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζεται και ασκείται η εθνική άμυνα.

Βασικές επιχειρησιακές δυνατότητες της φρεγάτας «Κίμων»

- Αεράμυνα περιοχής με πυραύλους ASTER, ικανούς να πλήξουν εναέριους στόχους σε αποστάσεις έως 100 χιλιομέτρων.

- Αντιπλοϊκή ισχύς με πυραύλους Exocet, που μπορούν να πλήξουν εχθρικά πλοία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε ακτίνα έως 150 χιλιομέτρων.

- Υπερσύγχρονα ραντάρ και σόναρ, δοκιμασμένα σε ακραίες συνθήκες Ατλαντικού, με υψηλή αξιοπιστία σε κυματισμούς και θερμοκρασίες.

- Σύστημα anti-drone «Κένταυρος», με επιχειρησιακή εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες και προσαρμοσμένο στην αντιμετώπιση σύγχρονων UAV απειλών.

- Προηγμένα συστήματα κυβερνοάμυνας και κυβερνοεπιθέσεων, ενισχύοντας την ασφάλεια και την ψηφιακή υπεροχή του πλοίου.

- Εκτοξευτήρες νέας γενιάς, με μελλοντική ενσωμάτωση πυραύλων όπως ο ELSA, με 25% ελληνική συμμετοχή και δυνατότητα πλήγματος έως 1.000 χιλιόμετρα.

- Ισχυρές ανθυποβρυχιακές δυνατότητες, που καθιστούν τον «Κίμων» κρίσιμο παράγοντα ελέγχου θαλάσσιων περιοχών υψηλής στρατηγικής σημασίας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfpbwqawuy49?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

    Τελευταία τροποποίηση στις 15/01/2026 - 23:27
    Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

    ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

    Ράμα: Επιτέθηκε σε Έλληνοαμερικανό δημοσιογράφο του CNN - Οι Έλληνες υποτιμάτε τους ανθρώπους
    Ειδήσεις

    Ράμα: Επιτέθηκε σε Έλληνοαμερικανό δημοσιογράφο του CNN - Οι Έλληνες υποτιμάτε τους ανθρώπους

    Κέρδη με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο στις Ευρωαγορές και τα βλέμματα στραμμένα στις γεωπολιτικές εξελίξεις
    Χρηματιστήρια

    Κέρδη με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο στις Ευρωαγορές και τα βλέμματα στραμμένα στις γεωπολιτικές εξελίξεις

    Πιερρακάκης: Διπλασιάζονται τα όρια του IRIS - Άμεσες πληρωμές έως 1.000€ από σήμερα
    Οικονομία

    Πιερρακάκης: Διπλασιάζονται τα όρια του IRIS - Άμεσες πληρωμές έως 1.000€ από σήμερα

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Ένας κάποιος ανανεωτικός οίστρος
    Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

    Ένας κάποιος ανανεωτικός οίστρος

    Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλο
    Πολιτική

    Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη στην Εθνική Ομάδα Πόλο

    ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις
    Πολιτική

    ΠΑΣΟΚ: «Βροχή» ερωτημάτων στον Μητσοτάκη – Στο στόχαστρο καύσιμα και συντάξεις

    Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος
    Πολιτική

    Μητσοτάκης: Μειώνουμε το κόστος του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο – Στα €30 εκατ. το κόστος

    ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

    Ειδήσεις
    28/07/2026 - 21:59

    Η παγκόσμια οικονομία σε τεντωμένο σχοινί: Στασιμοπληθωριστικό σοκ βλέπουν οι οικονομολόγοι - Φόβος για πετρέλαιο στα $150

    Πολιτική
    28/07/2026 - 21:30

    Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις €5,4 δισ.

    Πολιτική
    28/07/2026 - 21:15

    Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

    Επιχειρήσεις
    28/07/2026 - 21:15

    ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

    Magazino
    28/07/2026 - 21:00

    «Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

    ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
    28/07/2026 - 20:59

    Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over

    ΕΝΕΡΓΕΙΑ
    28/07/2026 - 20:45

    Enaon: Επένδυση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2032 για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας

    Ειδήσεις
    28/07/2026 - 20:30

    ΟΗΕ: Προειδοποίηση για επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

    Ναυτιλία
    28/07/2026 - 20:29

    ΠΕΝΕΝ: Έληξε η απεργία στο Αριάδνη – Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με Attica Group

    Ειδήσεις
    28/07/2026 - 20:12

    Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

    Ειδήσεις
    28/07/2026 - 20:05

    Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

    Χρηματιστήρια
    28/07/2026 - 19:52

    Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

    Ειδήσεις
    28/07/2026 - 19:45

    Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

    Εργασιακά
    28/07/2026 - 19:30

    e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
    28/07/2026 - 19:14

    Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο

    Ειδήσεις
    28/07/2026 - 19:11

    Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ

    Επιχειρήσεις
    28/07/2026 - 18:59

    Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις – Βολές στην ΠΕΝΕΝ

    Εμπορεύματα
    28/07/2026 - 18:52

    Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

    ΤΡΑΠΕΖΕΣ
    28/07/2026 - 18:50

    Στο μικροσκόπιο της ΤτΕ οι τράπεζες: 38 παραβάσεις και πρόστιμα 2,27 εκατ. ευρώ το 2025

    Πολιτική
    28/07/2026 - 18:33

    Μητσοτάκης από Λέρο: Με το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ

    Ειδήσεις
    28/07/2026 - 17:59

    Δίκη Βαλυράκη: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες – Στις 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα

    Φορολογία
    28/07/2026 - 17:55

    ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υπόθεση μεταφοράς χρημάτων που επιστράφηκαν αυθημερόν

    Ειδήσεις
    28/07/2026 - 17:46

    Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

    Σχόλια Αγοράς
    28/07/2026 - 17:42

    Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

    Πολιτική
    28/07/2026 - 17:35

    «Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

    Πολιτική
    28/07/2026 - 17:26

    Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα

    Χρηματιστήρια
    28/07/2026 - 17:08

    Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

    Ειδήσεις
    28/07/2026 - 16:54

    Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

    Ειδήσεις
    28/07/2026 - 16:53

    Σκηνικό έντασης στη δίκη για τα Τέμπη – Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια

    ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
    28/07/2026 - 16:48

    Το βραβευμένο SUV Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900€

    ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

    ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ