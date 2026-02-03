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Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών του DASHBOARD – myEFKA προς όφελος των πολιτών
Εργασιακά
20:15 - 03 Φεβ 2026

Ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών του DASHBOARD – myEFKA προς όφελος των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
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Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ συνεχίζει με συνέπεια τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνικής ασφάλισης, ενισχύοντας τη λειτουργία του DASHBOARD – myEFKA και της εφαρμογής myEFKAmobile, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων. 

Οι πρόσφατες αναβαθμίσεις εστιάζουν στην απλοποίηση των διαδικασιών, στη διαφάνεια της παρεχόμενης πληροφόρησης και στην ταχύτερη διεκπεραίωση των συναλλαγών. Μέσα από το ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα:

-Να αποκτούν άμεση και συγκεντρωτική εικόνα της ασφαλιστικής τους ιστορίας, με εύκολη πρόσβαση σε σύνοψη των ασφαλιστικών τους χρόνων ανά εργοδότη και φορέα.

-Να πραγματοποιούν πληρωμές μέσω IRIS, τόσο μέσω της εφαρμογής όσο και του ιστότοπου (www.efka.gov.gr), για τις εισφορές τους, με σύγχρονους, ασφαλείς και φιλικούς τρόπους.

-Να λαμβάνουν προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για σημαντικές εκκρεμότητες ή ενημερώσεις που τους αφορούν.

Η ανταπόκριση των πολιτών επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της νέας ψηφιακής πλατφόρμας. Από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής τον Σεπτέμβριο έως σήμερα, οι πληρωμές οφειλών προς το ΚΕΑΟ μέσω των ψηφιακών καναλιών παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, γεγονός που αποτυπώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των πολιτών στις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, η εφαρμογή myEFKAmobile έχει καταγράψει σχεδόν 40.000 λήψεις, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική μετάβαση σε ένα σύγχρονο, άμεσο και προσβάσιμο μοντέλο εξυπηρέτησης μέσω κινητών συσκευών.

Η ενίσχυση των ψηφιακών εργαλείων του e-ΕΦΚΑ δεν περιορίζεται μόνο στη διευκόλυνση των συναλλαγών, αλλά συμβάλλει ουσιαστικά στη διαφάνεια, στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στην ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολίτη και Δημόσιας Διοίκησης.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παραμένει προσηλωμένη στην αξιοποίηση της τεχνολογίας ως βασικού μοχλού εκσυγχρονισμού, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο, αξιόπιστο, φιλικό και αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με επίκεντρο τον πολίτη.

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