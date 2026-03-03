ΑΣΕΠ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία

Άρχισε από σήμερα και ολοκληρώνεται στις 18 Μαρτίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 9/τ. Α.Σ.Ε.Π./16.02.2026) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 1696 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε νοσοκομεία και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες->Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00.

Στην αίτηση επισυνάπτεται και παράβολο δεκαπέντε 15 ευρώ, το οποίο προμηθεύονται οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας -> Φορέας Δημοσίου ->Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ", ο οποίος οδηγεί στον ανώτερο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr).

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν "Οριστικοποίηση" και μόνο όταν ο 20ψήφιος κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση "ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ", προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Το ΑΣΕΠ εφιστά την προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες προκειμένου ο κωδικός παραβόλου να εμφανίζεται άμεσα σε κατάσταση "ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ" και να μπορούν οι υποψήφιοι να προβούν σε "οριστικοποίηση" της αίτησης παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣΨΔ:

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

Θεμιστοκλέους: Στόχος η γενικότερη ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των νοσοκομείων

Ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι η προκήρυξη έρχεται με τη γενικότερη κατεύθυνση ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού, εξηγώντας ότι επιδιώκεται να προχωρούν οι διαδικασίες πιο γρήγορα σε σχέση με το παρελθόν, ώστε οι διορισμοί να μην «σέρνονται» για χρόνια. Τόνισε ότι «έχει αλλάξει το πλαίσιο ως προς την ταχύτητα ολοκλήρωσης των διορισμών, χωρίς αλλαγή του θεσμικού ρόλου του ΑΣΕΠ. Πλέον, όταν δεν υπάρχει αποδοχή από τον πρώτο επιλαχόντα/πρώτη επιλογή, δίνεται δυνατότητα άμεσης μετάβασης στον αναπληρωματικό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αξιοποιούνται αποτελέσματα προηγούμενων προκηρύξεων για ίδιες θέσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και να διοριστεί κάποιος μέσα στους επόμενους μήνες αντί για χρόνια που απαιτούνταν παλαιότερα».

Ο υφυπουργός ανέφερε ότι «και φέτος το 2026 προβλέπονται 5.000 μόνιμες προσλήψεις που θα σταλούν στον ΑΣΕΠ για προκήρυξη, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν 3.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού». Επισήμανε ότι το καθαρό όφελος ως προς το νέο προσωπικό που μπαίνει στο σύστημα αποτυπώνεται κυρίως στις 3.000 θέσεις επικουρικών.

Ο κ. Θεμιστοκλέους, σε ερώτηση για το αν οι προσλήψεις υπερκαλύπτουν τις αποχωρήσεις, ανέφερε ότι το προσωπικό του ΕΣΥ σήμερα είναι το περισσότερο που είχαμε ποτέ, με βάση τα επίσημα στοιχεία. Συμπλήρωσε ότι «σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετία, υπάρχουν περίπου 10% περισσότεροι γιατροί και 10% περισσότερο νοσηλευτικό προσωπικό», με αντίστοιχη ενίσχυση και στο λοιπό προσωπικό.