e-ΕΦΚΑ: Πληρωμή αναδρομικών σε 1.015 συνταξιούχους την Παρασκευή (6/3)

Οι δικαιούχοι προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα τέως ταμεία: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και Ταμείο Συντάξεως Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (Τ.Σ.Π.- Ε.Τ.Ε.).
Τα αναδρομικά προέκυψαν από διόρθωση και συμπλήρωση ασφαλιστικών στοιχείων, καθώς και από επανυπολογισμό επασφαλίστρου της κύριας σύνταξης, στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών του e-ΕΦΚΑ για διασφάλιση της ακρίβειας και της νομιμότητας στις συντάξεις.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 2.185.686,43 €, εκ των οποίων:
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2.040.331,56 € αφορούν σε εν ζωή συνταξιούχους
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145.354,87 € αφορούν σε κληρονομικά ποσά.
Η Διοίκηση του Φορέα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση της έγκαιρης και αξιόπιστης καταβολής των συντάξεων και των αναδρομικών στους δικαιούχους.