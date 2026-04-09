ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αναδρομικών €2,86 εκατ. σε 1.068 συνταξιούχους
Εργασιακά
13:00 - 09 Απρ 2026

e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αναδρομικών €2,86 εκατ. σε 1.068 συνταξιούχους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η καταβολή των αναδρομικών ποσών που αφορούν στην προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση πραγματοποιείται σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, σε 1.068 συνταξιούχους όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.   

Η συνολική δαπάνη της πληρωμής ανέρχεται στο ποσό των 2.855.659,07 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, τα εν λόγω ποσά προκύπτουν από την προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξή τους, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δικαιούχοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει με συνέπεια τις ενέργειες εκκαθάρισης και απόδοσης των προβλεπόμενων παροχών προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/04/2026 - 13:25
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εγκαίνια και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου
Υγεία

Εγκαίνια και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου

Ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση οφειλών: Πότε ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις και ο νέος εξωδικαστικός
Οικονομία

Ανοίγει ο δρόμος για τη ρύθμιση οφειλών: Πότε ενεργοποιούνται οι 72 δόσεις και ο νέος εξωδικαστικός

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/07/2026 - 09:02

Οι ΗΠΑ επαναφέρουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν – Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 08:54

Η Seanergy φέρνει τη ναυτιλία πιο κοντά στο Euronext Athens

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 08:46

ElvalHalcor: Η ΑΜΚ άνοιξε τον δρόμο για επενδύσεις €850 εκατ. – Νέο παραγωγικό άλμα με αιχμή αλουμίνιο, χαλκό και ανακύκλωση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/07/2026 - 08:37

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Πληθωρισμός, επενδύσεις και τραπεζική ενοποίηση στο επίκεντρο – Τα μηνύματα Πιερρακάκη, Στουρνάρα και Ζανιά

Ακίνητα
15/07/2026 - 08:21

ΜΙΔΑ: Πρεμιέρα για την εφαρμογή του νέου Μητρώου με τις αγροτικές εκτάσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/07/2026 - 08:12

Καύσιμα: Το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο «ροκανίζει» το όφελος των εκπτώσεων στα διυλιστήρια

Ειδήσεις
15/07/2026 - 08:00

Ο παράγοντας που μπορεί να «ξεκλειδώσει» τη συζήτηση για το Ευρωομόλογο

Επιχειρήσεις
15/07/2026 - 07:54

Η στρατηγική του Ευάγγελου Μυτιληναίου δείχνει τον δρόμο της ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15/07/2026 - 07:45

Παπαστράτος FutuReady: Στον δρόμο προς τα 100 χρόνια, επενδύει στη νέα γενιά

Ειδήσεις
14/07/2026 - 23:35

Οι ΗΠΑ «φλέγονται»: Καύσωνας-ρεκόρ σαρώνει τη χώρα – Συναγερμός για 100 εκατ. πολίτες

Πολιτική
14/07/2026 - 23:28

Δούρου: Μπαίνει στη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ – Δεν θα πάρω τηλέφωνο τον Τσίπρα

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 23:18

Wall Street: Ράλι ανακούφισης μετά τον χαμηλότερο πληθωρισμό – Άλμα για Nasdaq και ημιαγωγούς

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14/07/2026 - 23:05

Υπουργείο Τουρισμού – Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την ενίσχυση της τουριστικής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
14/07/2026 - 22:55

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ Κίνας–ΗΠΑ για το Ιράν και τους Χούθι

Ειδήσεις
14/07/2026 - 22:45

Δένδιας: Ισχυρός συμβολισμός στο Παρίσι - Ελληνικό άγημα και Rafale στην παρέλαση της Βαστίλης

Πολιτική
14/07/2026 - 22:35

Πανελλαδικές ΕΠΑΛ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά όλα τα έγγραφα για την υπόθεση με τα ίδια θέματα

Ειδήσεις
14/07/2026 - 22:30

Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν: Εκρήξεις στο νησί Κεσμ - Κατάρριψη drone από τους Χούθι

Magazino
14/07/2026 - 22:30

Από τα πλαστικά των ωκεανών στους δρόμους: Η Χαβάη δίνει δεύτερη ζωή στα εγκαταλελειμμένα δίχτυα ψαρέματος

Αυτοδιοίκηση
14/07/2026 - 22:15

Δήμος Αθηναίων: Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για τη δημιουργία του πρώτου ΚΔΗΦ ΑμεΑ

Αυτοδιοίκηση
14/07/2026 - 21:55

Απολογισμός Χαρδαλιά: Στα μισά της θητείας μας δρομολογήσαμε το 58,81% των δεσμεύσεών μας

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:40

Axios: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει τις ισραηλινές δυνάμεις από Συρία και Λίβανο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:20

Νέο πλήγμα για τον Τραμπ: Αποζημίωση £5,6 εκατ. στην Τζιν Κάρολ για σεξουαλική κακοποίηση

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:02

Τραγωδία στις Βρυξέλλες: Τουλάχιστον έξι νεκροί και άλλοι τόσοι αγνοούμενοι από φονική πυρκαγιά σε εργοτάξιο

Ειδήσεις
14/07/2026 - 21:00

Δημογραφικό: Κατάρρευση 44% στις γεννήσεις στην Ελλάδα – Στα ύψη οι καισαρικές

Ειδήσεις
14/07/2026 - 20:55

Κούβα: Νέα κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου – Τρίτο μπλακ άουτ σε μόλις εννέα ημέρες

Εμπορεύματα
14/07/2026 - 20:30

Ο Τραμπ αποσύρει το τέλος στο Ορμούζ και το πετρέλαιο παίρνει «ανάσα»

Πολιτική
14/07/2026 - 20:10

ΣΥΡΙΖΑ: Αποχώρησε και ο Γιώργος Ψυχογιός - Πέμπτη δύναμη, πλέον, στη Βουλή πίσω από το ΚΚΕ

Χρηματιστήρια
14/07/2026 - 19:52

Ανθεκτικές οι ευρωαγορές στη γεωπολιτική θύελλα: Το πετρέλαιο δοκιμάζει τις αντοχές των επενδυτών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
14/07/2026 - 19:45

Αγροτικός Οίκος Σπύρου: Αίτημα επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της στην Κύρια Αγορά

Ειδήσεις
14/07/2026 - 19:35

Marfin: Προφυλακίστηκαν οι δύο κατηγορούμενοι – Συναινεί στην έκδοσή της από το Λονδίνο η 46χρονη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ