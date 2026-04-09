e-ΕΦΚΑ: Καταβολή αναδρομικών €2,86 εκατ. σε 1.068 συνταξιούχους

Η καταβολή των αναδρομικών ποσών που αφορούν στην προσμέτρηση χρόνου ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση πραγματοποιείται σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, σε 1.068 συνταξιούχους όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.

Η συνολική δαπάνη της πληρωμής ανέρχεται στο ποσό των 2.855.659,07 ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, τα εν λόγω ποσά προκύπτουν από την προσμέτρηση ασφαλιστικών εισφορών στη σύνταξή τους, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δικαιούχοι συνέχισαν να απασχολούνται μετά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως ο e-ΕΦΚΑ συνεχίζει με συνέπεια τις ενέργειες εκκαθάρισης και απόδοσης των προβλεπόμενων παροχών προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.