e-ΕΦΚΑ: Δεύτερη καταβολή αναδρομικών σε 2.927 συνταξιούχους δημοσίου τομέα

Η πληρωμή αφορά σε 2.927 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εκκαθάρισης.
Περιπτώσεις χωρίς καταβολή
3.072 συνταξιούχοι: Από τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψε μηδενικό αποτέλεσμα και, ως εκ τούτου, δεν διαπιστώθηκε καταβολή αναδρομικών ποσών.
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση της έγκαιρης και αξιόπιστης καταβολής των συντάξεων και των αναδρομικών στους δικαιούχους.