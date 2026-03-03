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e-ΕΦΚΑ: Δεύτερη καταβολή αναδρομικών σε 2.927 συνταξιούχους δημοσίου τομέα
Εργασιακά
15:46 - 03 Μαρ 2026

e-ΕΦΚΑ: Δεύτερη καταβολή αναδρομικών σε 2.927 συνταξιούχους δημοσίου τομέα

Reporter.gr Newsroom
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Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη καταβολή αναδρομικών ποσών για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023.

Η πληρωμή αφορά σε 2.927 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία εκκαθάρισης.

Περιπτώσεις χωρίς καταβολή

3.072 συνταξιούχοι: Από τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψε μηδενικό αποτέλεσμα και, ως εκ τούτου, δεν διαπιστώθηκε καταβολή αναδρομικών ποσών.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση της έγκαιρης και αξιόπιστης καταβολής των συντάξεων και των αναδρομικών στους δικαιούχους.

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