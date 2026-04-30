e-ΕΦΚΑ: Προσωρινή αναστολή λειτουργίας ηλεκτρονικής Υπηρεσίας - Υπηρεσία αποδοχής συμβάσεων

Χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας:
- Από τις 4 Μαΐου 2026 έως και τις 10 Μαΐου 2026
Κατά το ανωτέρω διάστημα, η υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη για το κοινό.
Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστούν:
- Η ομαλή και ασφαλής μετάπτωση των δεδομένων στο νέο σύστημα
- Η ακεραιότητα και αξιοπιστία των πληροφοριών
- Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
Η Διοίκηση του Φορέα ζητά την κατανόηση των χρηστών για την προσωρινή αυτή αναστάτωση, η οποία αποσκοπεί στη συνολική βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.