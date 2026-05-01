Κεραμέως κατά τετραήμερης εργασίας: Ατεκμηρίωτη πρόταση με κόστος για επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως εξαπέλυσε έντονη επίθεση κατά της πρότασης του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του Νίκου Ανδρουλάκη για την καθιέρωση τετραήμερης εργασίας στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία με σοβαρές αδυναμίες στον σχεδιασμό και ενδεχόμενους κινδύνους για την οικονομία.

Σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, η υπουργός ανέφερε ότι, αν και διατηρεί διαχρονικά θετική στάση απέναντι στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση η πρόταση χαρακτηρίζεται από έλλειψη επαρκούς τεκμηρίωσης. Όπως τόνισε, η ιδέα της τετραήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές δεν συνοδεύεται από σαφή απάντηση στο κρίσιμο ζήτημα της κάλυψης του κόστους της επιπλέον ημέρας.

Η κ. Κεραμέως προειδοποίησε ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές πιέσεις, κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Όπως εξήγησε, πολλές από αυτές ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με οικονομική ασφυξία, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο απώλειας θέσεων εργασίας, εφόσον οι επιχειρήσεις δεν καταφέρουν να ανταποκριθούν στο αυξημένο λειτουργικό κόστος.

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Για να καταδείξει πρακτικά τις επιπτώσεις, έφερε ως παράδειγμα μια μικρή επιχείρηση λιανικής, όπως ένα μανάβικο. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν ένας εργαζόμενος απασχολείται τέσσερις ημέρες αλλά αμείβεται για πέντε, ο εργοδότης θα πρέπει είτε να προσλάβει επιπλέον προσωπικό είτε να ανακατανείμει το υπάρχον δυναμικό, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική αύξηση του μισθολογικού κόστους.

Παράλληλα, σημείωσε ότι όσες επιχειρήσεις καταφέρουν να απορροφήσουν αυτή την επιβάρυνση είναι πιθανό να μετακυλήσουν το κόστος στους καταναλωτές, οδηγώντας σε αυξήσεις τιμών και σε υποχώρηση της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά.

Αναφερόμενη σε διεθνείς πρακτικές, η υπουργός επικαλέστηκε την περίπτωση της Γαλλία, όπου έχει εφαρμοστεί αντίστοιχο μοντέλο. Όπως υποστήριξε, η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει υψηλά επίπεδα ανεργίας, σημειώνοντας ότι σε πρόσφατο χρονικό διάστημα το ποσοστό ανεργίας ήταν υψηλότερο από εκείνο της Ελλάδας.

Κλείνοντας, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι προτάσεις που αφορούν κρίσιμους τομείς, όπως η αγορά εργασίας, οφείλουν να συνοδεύονται από ολοκληρωμένη οικονομική ανάλυση και σαφή στοιχεία. Όπως ανέφερε, παραμένουν ανοιχτά βασικά ερωτήματα σχετικά με το πραγματικό κόστος εφαρμογής, τη διαχείριση των ασφαλιστικών εισφορών και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων.