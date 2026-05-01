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Εργατική Πρωτομαγιά - Τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας: Έμφαση σε εργασία, δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη
Πολιτική
13:29 - 01 Μάι 2026

Εργατική Πρωτομαγιά - Τα μηνύματα της πολιτικής ηγεσίας: Έμφαση σε εργασία, δικαιώματα και κοινωνική δικαιοσύνη

Reporter.gr Newsroom
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Οι πολιτικοί όλου του φάσματος προχώρησαν σε δηλώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά, είτε από τους χώρους όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, είτε μέσω αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα. Και όλοι συμφωνούν ότι Εργατική Πρωτομαγιά σημαίνει δικαιοσύνη και αλληλεγγύη για τους εργαζομένους.

Την αρχή έκανε ο πρωθυπουργός μέσω ανάρτησης του στο Instagram όπου αφού ευχήθηκε για καλό μήνα, έκανε μια μικρή ανάλυση για τα μέτρα της κυβέρνησης υπέρ των εργαζομένων, όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 ευρώ το 2019 στα 920 ευρώ σήμερα και η μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Ανδρουλάκης από Καισαριανή: Εργατική Πρωτομαγιά σημαίνει αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη, για μια κοινωνία πιο δίκαιη

Αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ, με επικεφαλής τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, βρέθηκε το πρωί της Πρωτομαγιάς στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, όπου απέτισε φόρο τιμής στον μαρτυρικό τόπο.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, κατατέθηκαν στεφάνια και λουλούδια, ως ένδειξη μνήμης και σεβασμού για τα θύματα που συνδέονται με την ιστορική σημασία του χώρου.

Αμέσως μετά, ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε ότι «είμαστε και φέτος εδώ, στον μαρτυρικό τόπο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής. Εδώ που πριν από 82 χρόνια 200 Έλληνες πατριώτες στάθηκαν απέναντι στα όπλα των Ναζί και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας. Φέτος όμως είναι μια ιδιαίτερη επέτειος. Φέτος υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δέος γιατί είδε το φως της δημοσιότητας ένα μοναδικό φωτογραφικό ντοκουμέντο που αποτυπώνει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της νεότερης ελληνικής ιστορίας και μαζί με εκείνη τη στιγμή αποτυπώνει τον ηρωισμό στα πρόσωπα των διακοσίων Ελλήνων. Εργατική Πρωτομαγιά σημαίνει αγώνας, αλληλεγγύη και ευθύνη και πρέπει καθημερινά να τα κάνουμε πράξη και τα τρία για να πετύχουμε μια κοινωνία πιο δίκαιη, με σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια κοινωνία με ελπίδα και προοπτική για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, αλλά και ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές».

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Φάμελλος: Οι εργαζόμενοι δεν αντέχουν μία ζωή με ανασφαλή φθηνή εργασία και ακρίβεια

Στις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται για την Εργατική Πρωτομαγιά συμμετέχει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος. Σε δήλωσή του από την πλατεία Κλαυθμώνος τόνισε: «Τιμούμε την Εργατική Πρωτομαγιά, τους αγώνες των εργαζομένων που έδωσαν και τη ζωή τους για να υπάρχει εργασία με δικαιώματα, αξιοπρέπεια και ευημερία. Και το πρώτο μήνυμα της Εργατικής Πρωτομαγιάς είναι ότι μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος και κερδίζουν τα δικαιώματα τους οι εργαζόμενοι. Γιατί και σήμερα τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν αντέχουν μία ζωή με φθηνή εργασία, ακρίβεια και χωρίς ασφάλεια στην εργασία. Γιατί πριν 140 χρόνια οι εργαζόμενοι αγωνίστηκαν για το 8ωρο και σήμερα στην Ελλάδα νομοθετήθηκε από τον κ. Μητσοτάκη το 13ωρο. Διεκδικούμε μαζί με τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες δουλειά και ζωή με καλύτερες αμοιβές, με ευημερία, με δυνατότερη αγοραστική δύναμη, με ασφάλεια, χωρίς εργατικά δυστυχήματα, αλλά και με ισχυρό κοινωνικό κράτος. Αυτή είναι η Προοδευτική Ελλάδα, αυτή είναι η δίκαιη Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα τους γιατί αυτή είναι η ταυτότητα μας. Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματα μας. Καλή Πρωτομαγιά».

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τιμούμε τους 200 της Καισαριανής – Χρέος μας να διεκδικήσουμε τις γερμανικές οφειλές

Αντιπροσωπεία της Πλεύση Ελευθερίας, με επικεφαλής την πρόεδρο Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Καισαριανής, αποτίοντας φόρο τιμής. Ακολούθως, σε δήλωσή της η κυρία Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι «η σημερινή μέρα είναι μέρα μνήμης, τιμής και περηφάνιας. Οι 200 της Καισαριανής, οι πρόγονοί μας, οι άνθρωποι που με βλέμμα αγέρωχο, αποφασιστικό, περήφανο βαδίσαν προς το θάνατο και δεν πρόδωσαν την πατρίδα τους, τις αρχές και τις αξίες τους, είναι εκείνοι στους οποίους οφείλουμε την ελευθερία μας. Τιμάμε τους ήρωες της Αντίστασης. Τιμάμε τους διακόσιους της Καισαριανής και δεν ξεχνάμε ότι η Ελλάδα, ο ελληνικός λαός, πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος για την Αντίσταση. Γιατί δεν έσκυψαν οι πρόγονοί μας το κεφάλι».

Αλέξης Τσίπρας: Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα

«Μέρα μνήμης, αλλά και διεκδίκησης, γιορτής αλλά και αγώνα, η Πρωτομαγιά σημαδεύει τη δύσκολη διαδρομή των εργαζομένων προς την αξιοπρέπεια και τη χειραφέτηση», αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτηση του στο Facebook.

Όπως τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας: «Από τη ματωμένη Πρωτομαγιά του Σικάγο μέχρι την Καισαριανή και τους 200 εκτελεσμένους την Πρωτομαγιά του 1944", αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός και προσθέτει: "Αυτούς που τώρα πια τους έχουμε σε εικόνα, να στέκονται αγέρωχοι απέναντι στα όπλα των Κατακτητών.

Και από τους απεργούς του Μάη του ‘36, μέχρι τους σημερινούς αγώνες, μικρούς και μεγάλους για δικαιοσύνη, το κόκκινο νήμα του αγώνα, της θυσίας και της ελπίδας συνεχίζεται.

Γιατί Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα.

Σημαίνει ότι αρνούμαστε οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίζονται σαν αναλώσιμο υλικό και σαν απλή στατιστική.

Ότι υψώνουμε φραγμούς στην υπερεκμετάλλευση και την επισφάλεια.

Και δεν ξεχνάμε ποτέ ότι ανάπτυξη που δεν βάζει στο κέντρο τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, καταλήγει να βλέπουμε τους αριθμούς να ευημερούν και τους ανθρώπους να δυστυχούν.

Γιατί ο μόνος τρόπος να τιμήσουμε εκείνες και εκείνους που πάλεψαν πριν από εμάς, ο μόνος τρόπος για να μη μείνει αδικαίωτη η θυσία τους, είναι να μη σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε.

Ας κάνουμε τη φετινή Πρωτομαγιά αρχή για μια πορεία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και εντιμότητας, που έχει ανάγκη η πατρίδα μας».

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