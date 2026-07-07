«Σύντομο ανέκδοτο» η σύγκλιση των εισοδημάτων με την ΕΕ: Μόλις 1,5% στην πενταετία 2023-2027

Η πραγματική σύγκλιση των εισοδημάτων της Ελλάδας με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει εξαιρετικά αργή και δύσκολη. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων βρίσκεται 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στην προτελευταία θέση της ΕΕ, μαζί με τη Βουλγαρία. Δυστυχώς, αυτή η εικόνα δεν φαίνεται εφικτό να αλλάξει τα επόμενα χρόνια.

Οι εκθέσεις οικονομικών αναλυτών δείχνουν ότι για την πενταετία 2023 - 2027, η καθαρή σύγκλιση των πραγματικών εισοδημάτων με την ΕΕ θα φτάσει μόλις το 1,5%. Παρόλο που τα εισοδήματα στην Ελλάδα αναμένεται να αυξηθούν συνολικά κατά περίπου 5,5%, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος θα ανέβει κατά 4%, μειώνοντας την απόσταση πολύ λίγο.

Αυτό αναφέρει και η πιο πρόσφατη έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου επισημαίνοντας ότι ο πληθωρισμός έχει εξανεμίσει την όποια αύξηση των εισοδημάτων.

Για παράδειγμα το 2024 τα πραγματικά εισοδήματα στην Ελλάδα είχαν σημαντική αύξηση κατά 3,6%, ενώ στο μέσο όρο της ΕΕ τα πραγματικά εισοδήματα είχαν αύξηση 2,1%.

Ωστόσο, το 2025, τα πραγματικά εισοδήματα στην Ελλάδα είχαν αύξηση μόλις 0,1%, ενώ σε μέσα επίπεδο για την ΕΕ οι αυξήσεις των πραγματικών εισοδημάτων έφτασαν το 1,8%. Κι αυτό γιατό ο μέσος ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε το 2,6%, ενώ οι ονομαστικές αυξήσεις των εισοδημάτων το 2,7%.

Γιατί δεν βλέπουμε Σύγκλιση;

Οι βασικοί λόγοι που οδηγούν στα παραπάνω είναι τρεις και ασφαλώς αναδεικνύουν και τις βασικές αδυναμίες του ελληνικού κράτους, που παρά την έξοδο από τα μνημόνια παραμένουν έντονα και η 7ετής πια διακυβέρνηση της ΝΔ δεν έχει καταφέρει να τα λύσει:

Ο υψηλός πληθωρισμός: Η ακρίβεια στα τρόφιμα, την ενέργεια και τα ενοίκια «ροκάνισε» τις ονομαστικές αυξήσεις των μισθών.

Χαμηλή παραγωγικότητα: Η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο στην Ελλάδα φτάνει μόλις το 54% του ευρωπαϊκού μέσου όρου , γεγονός που κρατά χαμηλά τους μισθούς.

Το «αποτύπωμα» της κρίσης: Το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων παραμένει ακόμα σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τα επίπεδα προ της οικονομικής κρίσης του 2009.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η περαιτέρω ανάκαμψη των εισοδημάτων μετατίθεται για το 2027, οπότε οι πραγματικές αποδοχές εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 1,8%, υπό την προϋπόθεση ότι ο πληθωρισμός θα ακολουθήσει καθοδική πορεία.

Μισθολογικό χάσμα μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο διάμεσος ακαθάριστος ετήσιος μισθός στη χώρα ανέρχεται σε περίπου 18.000 ευρώ, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει τα 39.808 ευρώ. Ο Έλληνας εργαζόμενος αμείβεται με λιγότερο από το μισό του μέσου Ευρωπαίου, ενώ ακόμη και μετά την προσαρμογή στο κόστος ζωής οι αποδοχές παραμένουν μεταξύ των χαμηλότερων στην Ευρώπη.

Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο αποδίδει το μισθολογικό έλλειμμα κυρίως στη χαμηλή παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Το ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας αντιστοιχεί περίπου στο 50% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, ενώ η παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο φτάνει μόλις στο 60% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Την ίδια ώρα, οι Έλληνες εξακολουθούν να εργάζονται περισσότερες ώρες από τους περισσότερους Ευρωπαίους.

Η έκθεση επισημαίνει ότι η βιώσιμη αύξηση των μισθών προϋποθέτει ουσιαστική βελτίωση της παραγωγικότητας και διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη, ώστε η ανάπτυξη της οικονομίας να μεταφραστεί τελικά σε πραγματική ενίσχυση των εισοδημάτων των εργαζομένων.





