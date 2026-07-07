Νέο πρόγραμμα ΔΥΠΑ: 1.500 θέσεις εργασίας για ανέργους 57 ετών και άνω στην Υγεία

Επαναπροκήρυξη Ειδικού προγράμματος στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.500 ανέργων ηλικίας 57 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν προγράμματα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων, στον δημόσιο τομέα της Υγείας.

Την Τρίτη 07.07.2026, και ώρα 13:00, ξεκινά εκ νέου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα με τίτλο «Ειδικό πρόγραμμα στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.500 ανέργων ηλικίας 57 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν προγράμματα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων, στον δημόσιο τομέα της Υγείας», λόγω μη κάλυψης των αρχικά προκηρυχθεισών θέσεων από τους Φορείς που ανήκουν στο Δημόσιο τομέα της Υγείας.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα αφορά μόνο τους Φορείς που ανήκουν στο Δημόσιο τομέα της Υγείας και είχαν ήδη ενταχθεί είτε στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» (ΦΕΚ Β΄ 2307) είτε στο «Ειδικό πρόγραμμα για την επιχορήγηση φορέων στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.300 ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω».

Οι φορείς δύνανται να υποβάλουν αίτηση μόνο για τον αριθμό θέσεων των οποίων οι συμβάσεις των ωφελούμενων είτε έχουν λήξει είτε πρόκειται να λήξουν εντός είκοσι (20) ημερών από την αίτησή τους.