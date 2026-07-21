Κεραμέως: «Αποκαθιστούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία» – Οι 4 αλλαγές στις συντάξεις χηρείας

Οριστική λύση στο ζήτημα των συντάξεων χηρείας επιχειρεί να δώσει η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον «Προσωπικό Βοηθό», καταργώντας την πρόβλεψη για μείωση της σύνταξης μετά την πάροδο της τριετίας. Τη ρύθμιση παρουσίασε στη Βουλή η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, κάνοντας λόγο για παρέμβαση που αποκαθιστά μια χρόνια εκκρεμότητα και αφορά χιλιάδες δικαιούχους.

Όπως ανέφερε η υπουργός, η τροπολογία καταργεί την πρόβλεψη του νόμου του 2016 που προέβλεπε τη μείωση της κύριας σύνταξης χηρείας από το 70% στο 35% μετά την παρέλευση τριών ετών, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει ζητήματα που αφορούν τις διπλές εθνικές συντάξεις, τις αναδρομικές οφειλές και τις παροχές προς ορφανά τέκνα.

Οι τέσσερις βασικές αλλαγές

Η πρώτη αλλαγή αφορά περίπου 8.500 συνταξιούχους χηρείας του Δημοσίου, οι οποίοι είχαν ήδη υποστεί τη μείωση της κύριας σύνταξης μετά την τριετία. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, από το τέλος Αυγούστου οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι θα επανέλθουν στο ποσοστό του 70% και θα λαμβάνουν εφεξής τη σύνταξη χωρίς τη συγκεκριμένη περικοπή.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά περίπου 75.000 δικαιούχους σύνταξης χηρείας, οι οποίοι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, επρόκειτο να δουν τη σύνταξή τους να μειώνεται μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Με τη νέα ρύθμιση, η περικοπή δεν θα εφαρμοστεί και οι συνταξιούχοι θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης χηρείας. Παράλληλα, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά από τον e-ΕΦΚΑ για τη μη εφαρμογή της σχετικής διάταξης.

Τρίτη σημαντική αλλαγή αφορά περίπου 122.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα και μία λόγω σύνταξης χηρείας. Η νέα διάταξη προβλέπει ότι θα συνεχίσουν να εισπράττουν και τις δύο εθνικές συντάξεις, χωρίς να περικόπτεται η μία, όπως προέβλεπε το υφιστάμενο πλαίσιο. Επιπλέον, διαγράφονται τυχόν οφειλές και δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά που σχετίζονται τόσο με το συγκεκριμένο ζήτημα όσο και με περιπτώσεις παράλληλης ή διπλής ασφάλισης.

Η τέταρτη παρέμβαση αφορά τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους. Με τη νέα ρύθμιση, πέρα από την ανταποδοτική σύνταξη, θα δικαιούνται πλέον ολόκληρη εθνική σύνταξη αντί για το 50% που ίσχυε μέχρι σήμερα, γεγονός που οδηγεί σε διπλασιασμό του συγκεκριμένου ποσού.

Η κυβερνητική επιχειρηματολογία

Κατά την τοποθέτησή της στη Βουλή, η Νίκη Κεραμέως υποστήριξε ότι η ρύθμιση δίνει τέλος σε μια εκκρεμότητα που παρέμενε ανοικτή για περίπου μία δεκαετία, επισημαίνοντας ότι αίρεται ένα καθεστώς αβεβαιότητας για χιλιάδες οικογένειες που λαμβάνουν συντάξεις χηρείας.

Η υπουργός ανέφερε επίσης ότι η κατάθεση της διάταξης κατέστη εφικτή αφού, όπως είπε, αντιμετωπίστηκαν τόσο τα νομικά ζητήματα που σχετίζονταν με την εφαρμογή της όσο και η ανάγκη εξασφάλισης της απαραίτητης δημοσιονομικής κάλυψης.

Η χρηματοδότηση της ρύθμισης

Αναφερόμενη στο δημοσιονομικό σκέλος, η κ. Κεραμέως σημείωσε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του 2026, τα έσοδα του υπουργείου Εργασίας υπερέβησαν τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος κατά 517 εκατ. ευρώ. Όπως υποστήριξε, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην επέκταση και εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε περισσότερους κλάδους, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η υπουργός υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση χρηματοδοτείται από την υπεραπόδοση του ασφαλιστικού συστήματος και όχι μέσω δανεισμού ή έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Νίκη Κεραμέως υποστήριξε ότι η ρύθμιση ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και την κοινωνική προστασία, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα συγκεντρώσει ευρεία κοινοβουλευτική στήριξη.