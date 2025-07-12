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Φορολογικές δηλώσεις: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής – Πώς γίνονται οι τροποποιήσεις
Φορολογία
11:48 - 12 Ιουλ 2025

Φορολογικές δηλώσεις: Πότε λήγει η προθεσμία υποβολής – Πώς γίνονται οι τροποποιήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Στις 15 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και η έκπτωση φόρου ανέρχεται στο 2% για όσους υπέβαλαν τις φορολογικές τους δηλώσεις μεταξύ 16 Ιουνίου και 15 Ιουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Ειδικά για τους φορολογούμενους που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, η έκπτωση 2% ισχύει για δηλώσεις που υποβλήθηκαν από 17/6 έως και 31/7.

Πώς γίνονται οι τροποποιητικές δηλώσεις

Μόνο με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης γίνονται οι προσθήκες και οι αλλαγές στις φορολογικές που έχουν ήδη υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, για όσους διαπίστωσαν λάθη ή παραλείψεις. Εφόσον αυτές οι τροποποιήσεις γίνουν εντός προθεσμίας 15/7, τότε οι φορολογούμενοι δεν κινδυνεύουν με πρόστιμα.

Η διαδικασία είναι απλοποιημένη: με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων (Ε1, Ε2, Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στο νέο έντυπο και ο φορολογούμενος χρειάζεται να τροποποιήσει μόνο τα συγκεκριμένα σημεία που επιθυμεί. Σημειώνεται πως δεν επιβάλλεται πρόστιμο εφόσον το ποσό του φόρου που προκύπτει δεν ξεπερνάει τα 100 ευρώ, είτε από την αρχική, είτε από την τροποποιητική εκπρόθεσμη δήλωση.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/07/2025 - 11:00
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