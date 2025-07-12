Φλωρίδης: Υπολογίζουμε κέρδος €100 εκατ. από τους ελέγχους στις αγροτικές επιδοτήσεις – Θα χρησιμοποιηθούν για τη δόση του προστίμου

Στο μεταναστευτικό, τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις αλλαγές που δρομολογούνται στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες στην σκιά των υποθέσεων Μουρτζούκου και Πισπιρίγκου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων το Σάββατο (12/7) ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Αναστολή εξέτασης αιτημάτων ασύλου όπως στον Έβρο το 2020

Μιλώντας στο Action 24, αρχικά για την αναστολή εξέτασης αιτημάτων ασύλου για τρεις μήνες, ο κ. Φλωρίδης σημείωσε «αν το 2020 στον Έβρο το είχαμε ρίξει στη συζήτηση για συνταγματικότητα, τότε απλώς δεν θα υπήρχε η χώρα» σχολιάζοντας τις αιτιάσεις περί αντισυνταγματικότητας.

Ο Γιώργος Φλωρίδης έκανε λόγο για «εισβολή από τον Νότο» και επεσήμανε την ανάγκη άμεσης και αποφασιστικής αντιμετώπισης του φαινομένου από την Πολιτεία. «Οι κυβερνήσεις προστατεύουν τη χώρα. Όταν έχεις μία εισβολή από τον Νότο η οποία μπορεί να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, θα λάβεις υπόψη το διεθνές δίκαιο, αλλά θα προασπίσεις τη χώρα σου και δεν θα την οδηγήσεις σε μία καταστροφή», ανέφερε.

Εστιάζοντας στην Κρήτη, ο υπουργός ξεκαθάρισε πως το νησί αποτελεί αδιαπραγμάτευτο μέρος της ελληνικής επικράτειας και δεν πρέπει να υπάρξει κανένα περιθώριο εφησυχασμού: «Η Κρήτη είναι ελληνική επικράτεια και θέλει προστασία. Είναι Ελλάδα και θέλει προστασία. Όταν η χώρα δέχεται επίθεση πρέπει να κοιτάξει την προστασία της», πρόσθεσε.

Προβληματική η ιατροδικαστική υπηρεσία – Δρομολογούνται αλλαγές για όλη τη χώρα

Όπως είπε, είχε αντιληφθεί εδώ και δύο χρόνια πως η ιατροδικαστική υπηρεσία είχε πρόβλημα και το είχε εντοπίσει, σημειώνοντας πως ενέπιπταν στο υπουργείο, αλλά δεν υπήρχε εποπτεία. «Υπηρεσίες αφημένες επί 50 χρόνια εμφάνιζαν προβλήματα. Υπήρχαν ιατροδικαστές που έκαναν περισσότερο ιδιωτικό έργο παρά την αποστολή που τους είχε ανατεθεί. Πέρα από τις επιστημονικές αστοχίες», είπε.

Ο κ. Φλωρίδης σημείωσε πως οι αλλαγές που δρομολογούνται αφορούν ολόκληρη την Ελλάδα, ωστόσο στην περιοχή της Πάτρας υπήρχαν και άλλα προβλήματα, όπως αντιφάσεις που διαπίστωσαν τα δικαστήρια, αποχωρήσεις ιατροδικαστών κ.α. Μιλώντας συγκεκριμένα, ο κ. Φλωρίδης σημείωσε πως εν προκειμένω η ιατροδικαστική έκθεση για τον Παναγιωτάκη (σ.σ. στην υπόθεση Μουρτζούκου) εξετάζεται από τριμελή επιτροπή.

Το κράτος θα κερδίσει πάνω από 100 εκατ. ευρώ από τους ελέγχου στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μιλώντας για την υπόθεση των επιδοτήσεων ο κ. Φλωρίδης σημείωσε πως το κλίμα που λαμβάνει από τους πολίτες έχει να κάνει με το να μην πληρώσουν οι πολίτες τα πρόστιμα και τις απώλειες και την ανάγκη εξυγίανσης. Παράλληλα σημείωσε ότι από τους ελέγχους που θα γίνουν, το κράτος θα κερδίσει πάνω από 100 εκατ. από «κλέφτες» που θα έπαιρναν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν. «Αυτά τα χρήματα θα μας βοηθήσουν να πληρώσουμε τη δόση του προστίμου», είπε.

Όπως είπε, «πολιτικές ευθύνες υπάρχουν ασυζητητί. Αυτές είναι άλλο πράγμα από τις ποινικές και ειδικά τις βαριές».