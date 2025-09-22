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ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακά εργαλεία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
Φορολογία
14:16 - 22 Σεπ 2025

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακά εργαλεία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Reporter.gr Newsroom
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Σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε από την ΑΑΔΕ παρουσιάστηκαν τα βασικά αποτελέσματα του έργου «Δημιουργία ικανοτήτων σε προηγμένες προσεγγίσεις και εργαλεία βάσει δεδομένων για την εκτίμηση κινδύνων και τους φορολογικούς ελέγχους στην Ελλάδα». Η επιτυχημένη ολοκλήρωσή του σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό των φορολογικών διαδικασιών στη χώρα.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας (TSI) μέσω του SG Reform, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Σουηδική Φορολογική Αρχή (STA). Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η ΑΑΔΕ ενισχύει τις δυνατότητές της, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και σύγχρονες μεθοδολογίες. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλων δεδομένων ενισχύει σημαντικά την ικανότητά της να εντοπίζει υποθέσεις υψηλού φορολογικού κινδύνου.

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:

  • Πιλοτικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης (Machine Learning): Αναπτύχθηκε σύστημα που επιτρέπει την πιο στοχευμένη και αποδοτική επιλογή υποθέσεων για φορολογικό έλεγχο.
  • Υιοθέτηση Μεθοδολογιών Ανάλυσης Κινδύνου: Εφαρμόστηκαν νέες προσεγγίσεις για τη συστηματική αξιολόγηση του φορολογικού κινδύνου, δίνοντας τη δυνατότητα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς να επικεντρώνονται στα πιο κρίσιμα σημεία.
  • Αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών φοροδιαφυγής: Εκπονήθηκε ειδικός οδηγός για την παρακολούθηση και τον έλεγχο δραστηριοτήτων στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στα κρυπτονομίσματα, καλύπτοντας τα κενά σε αυτές τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε σχετικά: «Η ολοκλήρωση αυτού του έργου αποδεικνύει την ισχυρή μας δέσμευση για την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και την περαιτέρω ενίσχυση των ελεγκτικών μας μηχανισμών. Μέσα από τη διεθνή συνεργασία και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, εκσυγχρονιζόμαστε και γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί στην αποστολή μας: να διασφαλίζουμε τη δίκαιη φορολόγηση καταπολεμώντας τη φοροδιαφυγή, προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας».

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2025 - 14:15
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