Παγίδες στις μεταφορές χρημάτων: Δωρεές, IRIS και δώρα γάμου - Τι να προσέξετε

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Οι ψηφιακές συναλλαγές μπορεί να έχουν διευκολύνει τη ζωή μας, αλλά απαιτούν προσοχή και διαφάνεια, ώστε ένα απλό «έμβασμα αγάπης» να μη μετατραπεί σε φορολογικό πονοκέφαλο.

Στην εποχή της ψηφιακής τραπεζικής, η μεταφορά χρημάτων έχει γίνει ζήτημα λίγων δευτερολέπτων, είτε για να πληρωθεί ένας λογαριασμός, είτε για να στηριχθεί ένας συγγενής, είτε για να δοθεί ένα δώρο.

Ωστόσο, η ΑΑΔΕ παρακολουθεί στενά αυτές τις κινήσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις αντιμετωπίζει ως δωρεές ή γονικές παροχές με πιθανή φορολογική επιβάρυνση.

Πότε μια μεταφορά θεωρείται δωρεά

Ακόμη και όταν τα χρήματα μένουν «εντός οικογένειας», η Εφορία μπορεί να κρίνει ότι πρόκειται για μεταβίβαση περιουσίας:

Γονική παροχή: Αν παιδί λάβει χρήματα από κοινό λογαριασμό στον οποίο δεν έχει συμβάλει.

Δωρεά σε συγγενή: Αν δεν υπάρχουν δικαιολογητικά για τη μεταφορά.

Υποψία φοροαποφυγής: Όταν χρησιμοποιούνται τρίτα πρόσωπα για να φτάσει το ποσό στον πραγματικό δικαιούχο.

Το αφορολόγητο όριο και οι εξαιρέσεις

Οι δωρεές και οι γονικές παροχές μέχρι 800.000 ευρώ είναι αφορολόγητες μόνο αν:

Γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος (όχι με μετρητά).

Δηλώνονται εγκαίρως στο myProperty της ΑΑΔΕ.

Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η φορολόγηση ξεκινά από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές που κυμαίνονται από 10% έως 40%, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας.

IRIS και μικρομεταφορές

Η δημοφιλής υπηρεσία IRIS χρησιμοποιείται από εκατομμύρια πολίτες, όμως και αυτές οι συναλλαγές ελέγχονται. Συχνές μεταφορές της τάξεως των 300–400 ευρώ χωρίς ξεκάθαρη αιτιολογία μπορεί να χαρακτηριστούν εισόδημα.

Να δηλώνετε πάντα αιτία για την εκάστοτε συναλλαγή («εστιατόριο», «δώρο γενεθλίων», «δάνειο») και να φυλάτε τα σχετικά παραστατικά.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα δώρα γάμου

Τα χρηματικά δώρα γάμου δεν εξαιρούνται, για την Εφορία αποτελούν δωρεές. Για να αποφευχθούν περαιτέρω φορολογήσεις:

Αναγράψτε στην αιτιολογία «δώρο γάμου».

Κάντε τις καταθέσεις κοντά στην ημερομηνία του γάμου.

Κρατήστε λίστα καλεσμένων για ενδεχόμενο έλεγχο.

Πώς γίνονται οι έλεγχοι

Οι τράπεζες αποστέλλουν στοιχεία στην ΑΑΔΕ, η οποία εντοπίζει ασυνήθιστη κινητικότητα. Αν ζητηθούν δικαιολογητικά και δεν προσκομιστούν, επιβάλλεται φόρος δωρεάς ή γονικής παροχής.

Τι να προσέξετε

Χρησιμοποιείτε πάντα σαφή αιτιολογία στις μεταφορές.

Δηλώστε εγκαίρως δωρεές και παροχές στο myProperty.

Επιλέξτε τραπεζικές συναλλαγές αντί μετρητών.

Αποφύγετε «κυκλικές» μεταφορές μέσω συγγενών.

Μην αγνοείτε τις συχνές μικρομεταφορές γιατί μπορεί να θεωρηθούν εισόδημα