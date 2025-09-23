ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Παγίδες στις μεταφορές χρημάτων: Δωρεές, IRIS και δώρα γάμου - Τι να προσέξετε
Φορολογία
07:58 - 23 Σεπ 2025

Παγίδες στις μεταφορές χρημάτων: Δωρεές, IRIS και δώρα γάμου - Τι να προσέξετε

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ψηφιακές συναλλαγές μπορεί να έχουν διευκολύνει τη ζωή μας, αλλά απαιτούν προσοχή και διαφάνεια, ώστε ένα απλό «έμβασμα αγάπης» να μη μετατραπεί σε φορολογικό πονοκέφαλο.

Στην εποχή της ψηφιακής τραπεζικής, η μεταφορά χρημάτων έχει γίνει ζήτημα λίγων δευτερολέπτων, είτε για να πληρωθεί ένας λογαριασμός, είτε για να στηριχθεί ένας συγγενής, είτε για να δοθεί ένα δώρο.

Ωστόσο, η ΑΑΔΕ παρακολουθεί στενά αυτές τις κινήσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις αντιμετωπίζει ως δωρεές ή γονικές παροχές με πιθανή φορολογική επιβάρυνση.

Πότε μια μεταφορά θεωρείται δωρεά

Ακόμη και όταν τα χρήματα μένουν «εντός οικογένειας», η Εφορία μπορεί να κρίνει ότι πρόκειται για μεταβίβαση περιουσίας:

  • Γονική παροχή: Αν παιδί λάβει χρήματα από κοινό λογαριασμό στον οποίο δεν έχει συμβάλει.
  • Δωρεά σε συγγενή: Αν δεν υπάρχουν δικαιολογητικά για τη μεταφορά.
  • Υποψία φοροαποφυγής: Όταν χρησιμοποιούνται τρίτα πρόσωπα για να φτάσει το ποσό στον πραγματικό δικαιούχο.

Το αφορολόγητο όριο και οι εξαιρέσεις

Οι δωρεές και οι γονικές παροχές μέχρι 800.000 ευρώ είναι αφορολόγητες μόνο αν:

  • Γίνονται μέσω τραπεζικού συστήματος (όχι με μετρητά).
  • Δηλώνονται εγκαίρως στο myProperty της ΑΑΔΕ.

Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η φορολόγηση ξεκινά από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές που κυμαίνονται από 10% έως 40%, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας.

IRIS και μικρομεταφορές

Η δημοφιλής υπηρεσία IRIS χρησιμοποιείται από εκατομμύρια πολίτες, όμως και αυτές οι συναλλαγές ελέγχονται. Συχνές μεταφορές της τάξεως των 300–400 ευρώ χωρίς ξεκάθαρη αιτιολογία μπορεί να χαρακτηριστούν εισόδημα.

  • Να δηλώνετε πάντα αιτία για την εκάστοτε συναλλαγή («εστιατόριο», «δώρο γενεθλίων», «δάνειο») και να φυλάτε τα σχετικά παραστατικά.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα δώρα γάμου

Τα χρηματικά δώρα γάμου δεν εξαιρούνται, για την Εφορία αποτελούν δωρεές. Για να αποφευχθούν περαιτέρω φορολογήσεις:

  • Αναγράψτε στην αιτιολογία «δώρο γάμου».
  • Κάντε τις καταθέσεις κοντά στην ημερομηνία του γάμου.
  • Κρατήστε λίστα καλεσμένων για ενδεχόμενο έλεγχο.

Πώς γίνονται οι έλεγχοι

Οι τράπεζες αποστέλλουν στοιχεία στην ΑΑΔΕ, η οποία εντοπίζει ασυνήθιστη κινητικότητα. Αν ζητηθούν δικαιολογητικά και δεν προσκομιστούν, επιβάλλεται φόρος δωρεάς ή γονικής παροχής.

Τι να προσέξετε

  • Χρησιμοποιείτε πάντα σαφή αιτιολογία στις μεταφορές.
  • Δηλώστε εγκαίρως δωρεές και παροχές στο myProperty.
  • Επιλέξτε τραπεζικές συναλλαγές αντί μετρητών.
  • Αποφύγετε «κυκλικές» μεταφορές μέσω συγγενών.

Μην αγνοείτε τις συχνές μικρομεταφορές γιατί μπορεί να θεωρηθούν εισόδημα

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μιράν (Fed): Ο εκλεκτός του Τραμπ τάσσεται υπέρ των επιθετικών μειώσεων των επιτοκίων
Ειδήσεις

Μιράν (Fed): Ο εκλεκτός του Τραμπ τάσσεται υπέρ των επιθετικών μειώσεων των επιτοκίων

Επιστρέφει το «Jimmy Kimmel Live!» την Τρίτη 23/9 στον αέρα του ABC
Ειδήσεις

Επιστρέφει το «Jimmy Kimmel Live!» την Τρίτη 23/9 στον αέρα του ABC

Κεραμέως: Τέλος στην αβεβαιότητα - Νέα δικαιώματα και ψηφιακή παρακολούθηση για τους εργαζόμενους
Εργασιακά

Κεραμέως: Τέλος στην αβεβαιότητα - Νέα δικαιώματα και ψηφιακή παρακολούθηση για τους εργαζόμενους

Wall Street: Ολική ανατροπή στους δείκτες και νέα ρεκόρ με οδηγό την Nvidia
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ολική ανατροπή στους δείκτες και νέα ρεκόρ με οδηγό την Nvidia

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα
Οικονομία

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Η Choose υπογράφει το rebranding και τον σχεδιασμό της νέας εμπειρίας εξυπηρέτησης στα myPoint της ΑΑΔΕ
Επιχειρήσεις

Η Choose υπογράφει το rebranding και τον σχεδιασμό της νέας εμπειρίας εξυπηρέτησης στα myPoint της ΑΑΔΕ

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Η προθεσμία για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο – Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι
Φορολογία

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Η προθεσμία για διορθώσεις χωρίς πρόστιμο – Τι πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ