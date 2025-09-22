Κεραμέως: Τέλος στην αβεβαιότητα - Νέα δικαιώματα και ψηφιακή παρακολούθηση για τους εργαζόμενους

Στα βασικά σημεία του νέου εργασιακού νομοσχεδίου αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στο ΕΡΤNews. Η υπουργός τόνισε ότι το νομοσχέδιο εστιάζει σε δύο πυλώνες: την ενίσχυση των εργαζομένων και τη βελτίωση της αγοράς εργασίας μέσω σύγχρονων εργαλείων και ευελιξίας.

Ένα από τα βασικά μέτρα αφορά τους εργαζόμενους γονείς, οι οποίοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εργάζονται τέσσερις ημέρες την εβδομάδα με ανάλογη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Παράλληλα, επεκτείνεται το δικαίωμα στο επίδομα κυοφορίας και λοχείας, το οποίο μέχρι σήμερα προϋπέθετε ότι η γυναίκα έπρεπε να έχει εργαστεί στον ίδιο εργοδότη για να δικαιούται το επίδομα. Όπως εξήγησε η κ. Κεραμέως, το κριτήριο πλέον θα είναι η συνολική εργασιακή εμπειρία, ανεξαρτήτως εργοδότη, αναγνωρίζοντας το επίδομα ως ασφαλιστικό δικαίωμα.

Σε ό,τι αφορά το 13ωρο, η υπουργός υπογράμμισε ότι πρόκειται για δυνατότητα και όχι υποχρέωση, για έως τρεις ημέρες τον μήνα και συνολικά 37 ημέρες τον χρόνο, με εφαρμογή κυρίως σε κλάδους με υψηλή ζήτηση εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν 40% προσαύξηση για κάθε ώρα υπερωρίας, ενώ έως σήμερα όσοι εργάζονται σε δύο εργοδότες δεν είχαν αντίστοιχη προσαύξηση.

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε επίσης στη ψηφιακή κάρτα εργασίας, η οποία προστατεύει περίπου δύο εκατομμύρια εργαζόμενους σε σταθερούς χώρους εργασίας. Μέσω της εφαρμογής αυτής, καταργούνται οι προσαυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για υπερεργασία, υπερωρία, νυχτερινά και αργίες, μειώνοντας το κόστος για τις επιχειρήσεις χωρίς να επηρεάζεται η αμοιβή των εργαζομένων.

Η υπουργός σημείωσε την αύξηση των υπερωριών στον τουρισμό κατά 755% και στην εστίαση κατά 300%, ενώ τόνισε τη σημασία της προσαρμογής της αγοράς εργασίας στις νέες διατάξεις της ψηφιακής κάρτας. Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία για την κατάτμηση της άδειας, σύμφωνα με το αίτημα του εργαζομένου, και ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Σχετικά με τη δεύτερη δουλειά, η υπουργός εξήγησε ότι αποτελεί αποτέλεσμα των οικονομικών δυσκολιών πολλών εργαζομένων και για αυτό η κυβέρνηση προχωρά σε μέτρα όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση ασφαλιστικών εισφορών έως το 2027 και η μείωση φόρων, προκειμένου να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα.

Η κ. Κεραμέως τόνισε ότι η ανεργία μειώθηκε στο 8%, στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 17 ετών, και ότι η κυβέρνηση στοχεύει στη σταθερή αύξηση του μέσου μισθού, ενώ ο κατώτατος μισθός παραμένει το «δίχτυ ασφαλείας» για τους εργαζόμενους. Παράλληλα, η ΔΥΠΑ υποστηρίζει την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, ενώ ειδικές δράσεις στο εξωτερικό στοχεύουν στην επιστροφή νέων επαγγελματιών στην Ελλάδα.

Τέλος, η υπουργός υπογράμμισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει την καταγραφή των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο φιλοδοξεί να συνδυάσει προστασία των εργαζομένων, ευελιξία στην αγορά εργασίας και οικονομική ενίσχυση των μισθών, ενισχύοντας παράλληλα την απασχόληση και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.