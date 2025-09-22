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Επιστρέφει το «Jimmy Kimmel Live!» την Τρίτη 23/9 στον αέρα του ABC
Ειδήσεις
23:07 - 22 Σεπ 2025

Επιστρέφει το «Jimmy Kimmel Live!» την Τρίτη 23/9 στον αέρα του ABC

Reporter.gr Newsroom
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Την επιστροφή του σόου του Τζίμι Κίμελ την Τρίτη το βράδυ ανακοίνωσε το δίκτυο ABC σε επίσημη δήλωση, τονίζοντας ότι η αναστολή μετάδοσης της εκπομπής έγινε για να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση. 

«Την προηγούμενη Τετάρτη, αποφασίσαμε να αναστείλουμε την παραγωγή της εκπομπής για να αποφύγουμε την περαιτέρω ένταση μιας ήδη τεταμένης κατάστασης σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή για τη χώρα μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Walt Disney Company, η οποία κατέχει το ABC, σε ανακοίνωση προς το CNN. «Πρόκειται για μια απόφαση που πήραμε επειδή θεωρήσαμε ότι κάποια σχόλια ήταν ακατάλληλα χρονικά και συνεπώς ευαίσθητα. Τις τελευταίες ημέρες είχαμε ουσιαστικές συζητήσεις με τον Jimmy και, μετά από αυτές τις συζητήσεις, καταλήξαμε στην απόφαση να επιστρέψει η εκπομπή την Τρίτη».

Το «Jimmy Kimmel Live!» είχε αφαιρεθεί απότομα και επ’ αόριστον από τον αέρα την προηγούμενη εβδομάδα, μετά από απειλές του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Brendan Carr, και των δικτύων συνεργαζόμενων σταθμών προς το ABC, σχετικά με σχόλια του Kimmel σε μονολόγο για την αντίδραση του κινήματος MAGA στην δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Η κίνηση αυτή πυροδότησε εθνική συζήτηση σχετικά με την κυβερνητική παρέμβαση και την ελευθερία της έκφρασης, με υποστηρικτές της κυβέρνησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τον Kimmel να ασκούν έντονη κριτική ο ένας στον άλλον εδώ και χρόνια. Τις προηγούμενες ημέρες έγιναν οργανωμένες διαμαρτυρίες εναντίον της Disney έξω από τα γραφεία της εταιρείας στη Νέα Υόρκη και στο Burbank της Καλιφόρνια, καθώς και έξω από το θέατρο όπου γυρίζεται η εκπομπή του Kimmel στο Χόλιγουντ.

Την Δευτέρα, περισσότεροι από 400 καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων οι Τομ Χανκς και Μέριλ Στριπ, υπέγραψαν ανοικτή επιστολή, που διοργανώθηκε από την ACLU, σε υποστήριξη του Κίμελ.

Η εκπομπή απασχολεί μεταξύ 200 και 250 άτομα. Κατά τη διάρκεια της απεργίας των WGA, που ανέστειλε τις παραγωγές στο Χόλιγουντ το 2023, ο Κίμελ παρείχε οικονομική στήριξη στο συνεργείο του όταν σταμάτησε η παραγωγή της εκπομπής του. Όταν η παραγωγή διακόπηκε ξανά λόγω πυρκαγιών στο Λος Άντζελες νωρίτερα φέτος, το στούντιο της εκπομπής χρησιμοποιήθηκε ως κέντρο συλλογής και διανομής πόρων για τους πληγέντες.

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