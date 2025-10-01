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ΑΑΔΕ: Προαιρετική επιλογή μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ για επιχειρήσεις
Φορολογία
20:17 - 01 Οκτ 2025

ΑΑΔΕ: Προαιρετική επιλογή μηνιαίων δηλώσεων ΦΠΑ για επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δίνει πλέον τη δυνατότητα σε πάνω από 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις που ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και τηρούν απλογραφικά βιβλία, να επιλέξουν προαιρετικά τη μηνιαία υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ, αντί της τριμηνιαίας.

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1049/2025 του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ κάθε μήνα, βελτιώνοντας έτσι τον προγραμματισμό των φορολογικών τους υποχρεώσεων και αποφεύγοντας τη συσσώρευση των οφειλών στο τέλος κάθε τριμήνου.

Υπενθυμίζεται ότι κάθε αλλαγή στη φορολογική περίοδο, είτε από τριμηνιαία σε μηνιαία είτε το αντίθετο, απαιτεί την παραμονή στην επιλογή αυτή για τουλάχιστον 12 μήνες.

Η αίτηση για τη μετάβαση στη μηνιαία υποβολή γίνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Στοιχεία Επιχείρησης.

Για οποιαδήποτε απορία ή επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 τις εργάσιμες ημέρες από τις 7:00 έως τις 20:00, είτε ψηφιακά μέσα από την πλατφόρμα my1521, που λειτουργεί 24/7, επιλέγοντας την κατηγορία Θέματα ΦΠΑ, Τελών και Ειδικών Φορολογιών > ΦΠΑ > Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ > Διάρκεια φορολογικής περιόδου και προθεσμία Δήλωσης.

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