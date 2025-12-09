ΑΑΔΕ: «Ξεσκόνισμα» εσωτερικών υποθέσεων, μεγάλου πλούτου και διαφθοράς

Με βάση, άλλωστε, το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2025, με τα νέα ψηφιακά εργαλεία επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν φαινόμενα φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, αλλά και η εύρθυμη εσωτερική λειτουργία. “Η καθολική δήλωση των εσόδων - εξόδων των επιχειρήσεων στο myDATA, η επέκταση του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου σε όλους τους κλάδους, το ψηφιακό πελατολόγιο, η υποχρεωτική εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ, συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού έργου” αναφέρει στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ.

Έτσι, η ΑΑΔΕ αξιοποιεί και ένα νέο σύστημα ανάλυσης κινδύνου (risk analysis), έχοντας στο πλάνο και δειγματοληπτικούς ελέγχους, στη βάση καταγγελιών που έχουν φτάσει στην υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις περίπου 8.000 αναφορές πολιτών, οι 1.469 επώνυμες υποθέσεις έχουν μπει στο “μικροσκόπιο”, για σχετική διερεύνηση. Μάλιστα, στελέχη των φορολογικών και τελωνειακών υπηρεσιών που έχουν αναφερθεί στις σχετικές καταγγελίες θα κληθούν να παράσχουν εξηγήσεις, “Αναπτύσσουμε στρατηγική για την ανάλυση και χρήση δεδομένων στη λήψη αποφάσεων σε όλους τους τομείς λειτουργίας του Οργανισμού με στόχο τη δημιουργία πρόσθετης αξίας στις διαδικασίες μας και την επίτευξη μέγιστης απόδοσης. Προσβλέποντας στη μεγιστοποίηση της χρησιμότητας του τεράστιου όγκου δεδομένων που διαχειριζόμαστε και την αξιοποίησή τους σε πραγματικό χρόνο, στοχεύουμε στην παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες, στην ανίχνευση και την πρόβλεψη φαινομένων μη συμμόρφωσης, στην καλύτερη στόχευση των ελέγχων, λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα για τη διαχείριση, αποθήκευση και ασφάλειά τους” αναφέρει, χαρακτηριστικά, το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ. Ουσιαστικά, οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από Οικονομικούς Επιθεωρητές του Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ με στόχο να γίνει διασταύρωση και σύγκριση των εσόδων των υπό διερεύνησηυπαλλήλων, από όλες τις πιθανές πηγές, με τις πάσης φύσεως δαπάνες ή αγορές περιουσιακών στοιχείων, βάσει στοιχείων που η Διοίκηση διαθέτει ή προκύπτουν από τον έλεγχο.

Έλεγχοι στο μεγάλο πλούτο Παράλληλα, πέρα από την εσωτερική λειτουργία, η Αρχή εστιάζει και σε υποθέσεις μεγάλου πλούτου. Έτσι, από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογούμενων έτρεξαν διασταυρώσεις για 960 περιπτώσεις με βεβαιώσεις φόρων 227,64 εκατ. Ευρώ. Συνολικά τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς από την αρχή του χρόνου έχουν ολοκληρώσει 10.171 ελέγχους σε στόχους υψηλής επικινδυνότητας και οι πρόσθετοι φόροι μαζί με τα πρόστιμα που βεβαίωσαν, ξεπερνούν το 1 δισ ευρώ. Όσον αφορά τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), έως τώρα έχουν ολοκληρωθεί 104 έρευνες για απάτες ΦΠΑ και άλλες 959 έρευνες σε άλλα αντικείμενα, ενώ άλλες 32.145 είναι σε εξέλιξη. Μέχρι τώρα, από αυτές τις έρευνες, προκύπτουν διαφυγόντα έσοδα για το Δημόσιο, που ξεπερνούν τα 317 εκατ ευρώ. Όσο, δε, για τους προληπτικούς ελέγχους, που σχετίζονται κυρίως με την έκδοση αποδείξεων και τη διασύνδεση POS- ταμειακών- Taxisnet, τα πρόστιμα ανέρχονται σε 40,5 εκατ ευρώ.

Στο μεταξύ, σε ρότα πλήρους ψηφιοποίησης βαδίζει η ΑΑΔΕ, όπως τόνισε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας, τη Δευτέρα 8/12/25 στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum, στην Νέα Υόρκη. Έτσι, βήμα - βήμα εμπλουτίζεται η λειτουργία της πλατφόρμας myDATA, ενώ με “έξυπνα” εργαλεία και επεξεργασία δεδομένων (data analytics) απλοποιούνται οι διαδικασίες, ενώ προωθείται και η διαδικασία της φορολογικής συμμόρφωσης, αλλά και η εύρθυμη και χωρίς σκιές λειτουργία της φορολογικής αρχής.

Στόχος όπως σημείωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ είναι η Αρχή να αποτελεί πυλώνα ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και φιλικού προς τις επιχειρήσεις φορολογικού περιβάλλοντος, που υπηρετεί διεθνώς το ανανεωμένο επενδυτικό προφίλ της Ελλάδας, ενώ παράλληλα εμπεδώνει όρους φορολογικής συμμόρφωσης σε κάθε κατεύθυνσης.

Τα εργαλεία

Συνολικά το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει μια σειρά από Δράσεις και Έργα στην κατεύθυνση του εξυγχρονισμού, όπως:

• Επέκταση και βελτίωση της εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣlive για τον μερικό επιτόπιο έλεγχο.

• Ψηφιακός έλεγχος πινακίδων κυκλοφορίας για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και διαλειτουργικότητα με το ΕΛΕΓΧΟΣlive.

• Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής - Επέκταση σε κλάδους της αγοράς και ανάπτυξη λειτουργικοτήτων για την παρακολούθηση της διακίνησης και επέκταση λειτουργιών Ψηφιακής Παρακολούθησης Διακίνησης Αγαθών (β φάση Α.1123/2024) με έμφαση στην κωδικοποίηση ειδών, τις φορτώσεις/μεταφορτώσεις και την ολοκλήρωση της παραλαβής των αγαθών από τον Λήπτη με τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών σάρωσης QR Code.

• Ανάπτυξη εφαρμογής Ψηφιακού Πελατολογίου για κλάδους επιτηδευματιών (κλάδος οχημάτων, χώροι εκδηλώσεων κ.α.).

• Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος – Κέντρου Λήψης Σημάτων του Κεντρικού Επιχειρησιακού Θαλάμου για την Παρακολούθηση α) της Διακίνησης Καυσίμων στα Βυτιοφόρα Φορτηγά Ιδιωτικής ή Δημόσιας Χρήσης, β) των καυσίμων που διακινούνται με πλοία (σλέπια).

• Δημιουργία νέων Κινητών Ομάδων Ελέγχου.

Όπως, χαρακτηριστικά, τόνισε ο κ. Πιτσιλής στην ομιλία του στη Ν. Υόρκη:

· Η ΑΑΔΕ προχωρά στον διαρκή και σταθερό μετασχηματισμό της - από μία παραδοσιακή φορολογική διοίκηση σε μία σύγχρονη, ευέλικτη, ψηφιοποιημένη φορολογική υπηρεσία, ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός διεθνούς και ανταγωνιστικού επενδυτικού περιβάλλοντος.

· Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών (όπως η λειτουργία της πλατφόρμας myDATA και άλλων ψηφιακών εργαλείων) απλοποιεί τη φορολογική συμμόρφωση, μειώνει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει τις διαδικασίες, καθιστώντας τις ταυτόχρονα πιο διαφανείς και προσβάσιμες για επιχειρήσεις και επενδυτές. Αυτό - όπως επισήμανε - ενισχύει την εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία και αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την προσέλκυση επενδύσεων.

· Η ΑΑΔΕ επενδύει σε νέες τεχνολογίες και σε επεξεργασία δεδομένων (data analytics), με στόχο να παρέχει υπηρεσίες, που επιτρέπουν προβλεψιμότητα και σταθερότητα- κρίσιμα στοιχεία για επιχειρήσεις, που θέλουν να επενδύσουν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Με αυτό τον τρόπο, συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός πιο φιλικού και πιο ασφαλούς φορολογικού περιβάλλοντος για όλους.

Κλείνοντας, ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε τη δέσμευση της ΑΑΔΕ στο ρόλο της ως ενισχυτή της ανάπτυξης και εκ των εγγυητών ενός ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος για τη χώρα, προσφέροντας πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις - ελληνικές και διεθνείς - που επιλέγουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία τόσο για την εθνική οικονομία, όσο και για το κοινωνικό σύνολο.

ΑΑΔΕ: Πλήρης Ψηφιοποίηση της Διακίνησης Αποθεμάτων

Στο μεταξύ, με βάση ανακοίνωση, σε λειτουργία τίθεται η Β' Φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, της καινοτόμου ψηφιακής υπηρεσίας που διασφαλίζει ένα σύγχρονο, διαφανές και πλήρως ψηφιοποιημένο πλαίσιο για τη διακίνηση αποθεμάτων σε όλη τη χώρα.

Το νέο σύστημα αντικαθιστά οριστικά την παραδοσιακή έντυπη διαδικασία, προσφέροντας παρακολούθηση της διακίνησης αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο και σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους για όλες τις επιχειρήσεις.

Τι Αλλάζει στην Πράξη: Το Ψηφιακό «Διαβατήριο» των Αποθεμάτων

Με τη θέση σε παραγωγική λειτουργία της Β' Φάσης του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής, κάθε διακίνηση αποθεμάτων συνοδεύεται πλέον από ένα μοναδικό QR Code (κωδικό ταχείας απόκρισης), το οποίο λειτουργεί ως το ψηφιακό «διαβατήριο» του φορτίου. Μέσω της πλατφόρμας myDATA, καταγράφεται αναλυτικά κάθε στάδιο της διακίνησης, από την αποθήκη του εκδότη έως την παράδοση στον τελικό παραλήπτη.

Καινοτομίες & Νέες Λειτουργικότητες

Το νέο σύστημα φέρνει κρίσιμα εργαλεία για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και της εφοδιαστικής αλυσίδας, διασφαλίζοντας απόλυτη διαφάνεια και αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, ενώ παράλληλα απλοποιεί τους ελέγχους.

· Real-time Παρακολούθηση (Tracking): Άμεση ενημέρωση για την τοποθεσία και την κατάσταση των διακινούμενων αποθεμάτων (In Transit, Delivered, Completed, Rejected).

· Ψηφιακή Ασφάλεια: Ελαχιστοποίηση λαθών και απωλειών μέσω της ψηφιακής καταγραφής κάθε μεταφόρτωσης.

· Ταχύτητα στις Παραδόσεις: Απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και παραλαβής με ένα μόνο σκανάρισμα.

"Group QR" Code: Ειδική μέριμνα για τις Μεταφορικές Εταιρείες και τις εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), με τη δυνατότητα ομαδοποίησης πολλαπλών δελτίων σε ένα ενιαίο QR code, για πιο εύκολη και μαζική διαχείριση.

Αντίστροφο Δελτίο Αποστολής: Δυνατότητα έκδοσης του Δελτίου Αποστολής από τον Παραλήπτη των αποθεμάτων για συγκεκριμένες περιπτώσεις (π.χ. διακινήσεις αγροτικών προϊόντων), διευκολύνοντας σημαντικά τις συναλλαγές του πρωτογενούς τομέα.

Ποιους Αφορά - Οφέλη για την Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η νέα ψηφιακή διαδικασία καλύπτει όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας:

Προμηθευτές: Εύκολη έκδοση και άμεση παρακολούθηση των αποστολών.

Μεταφορικές Εταιρείες & 3PL: Απλοποιημένη, ψηφιακή διαχείριση δρομολογίων και μεταφορτώσεων.

Παραλήπτες: Άμεση και ασφαλής επιβεβαίωση παραλαβής.

Προθεσμίες & Προαιρετική Περίοδος Εφαρμογής

Υπενθυμίζεται ότι η διαβίβαση στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, των δεδομένων της ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων για τη Β' φάση εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής, παραμένει προαιρετική έως και τις 30/4/2026. Από 1/5/2026 και μετά η διαβίβαση γίνεται υποχρεωτικά μέσω του myDATA.

Η πλήρης παραγωγική λειτουργία του συστήματος δίνει στις υπόχρεες επιχειρήσεις επαρκή χρόνο για την:

Διενέργεια των απαραίτητων προσαρμογών στα εμπορικά/λογιστικά προγράμματα διαχείρισης.

Εκπαίδευση του προσωπικού και την ομαλή μετάβαση στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

Προσωρινή μη διαθεσιμότητα API λόγω αναβάθμισης

· Στο πλαίσιο της μετάβασης στη νέα λειτουργικότητα, αύριο, 9/12, από τις 7:00 έως τις 7:30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη αναβάθμιση των συστημάτων.

· Κατά το διάστημα αυτό δεν θα είναι διαθέσιμα τα API των Παρόχων Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και των ERP.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: