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5 χρόνια Intellectica: Η συμβολή &amp; ο ρόλος της στο ελληνικό επιχειρείν
Επιχειρήσεις
08:12 - 09 Δεκ 2025

5 χρόνια Intellectica: Η συμβολή & ο ρόλος της στο ελληνικό επιχειρείν

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Στις 29 Οκτωβρίου 2025, η Intellectica γιόρτασε πέντε χρόνια δυναμικής παρουσίας με μια επετειακή εκδήλωση στην «Άτρακτο», που συγκέντρωσε πάνω από 250 επιχειρηματίες, κορυφαία στελέχη και εκπροσώπους της πολιτικής και θεσμικής ηγεσίας. Ήταν μια βραδιά δικτύωσης και ουσιαστικού διαλόγου, σημείο αναφοράς για την επιχειρηματική Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η διοίκηση της Intellectica, πέρασε ισχυρά μηνύματα για το μέλλον καθώς επενδύει στην τεχνολογία με επίκεντρο τον άνθρωπο και δηλώνει την πρόθεσή της να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να συμπράξουν, να μεγαλώσουν και να γίνουν πιο ανθεκτικές στο μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Με όραμα συνεργασίας και καινοτομίας, η εταιρεία συνεχίζει να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ισχυρού και βιώσιμου οικοσυστήματος για την ελληνική αγορά.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Δημήτρης Παπαστεργίου συμμετείχε σε διάλογο με τίτλο : «Ψηφιακό ς Μετασχηματισμό ς στην Ελλάδα: Τι νέο φέρνει η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης », το ν οποίο συντόνισε η Senior Editor του Fortune Greece κα. Ιωάννα Θωμά .

Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ α. Νίκη Κεραμέως συμμετείχε σε διάλογο με τίτλο : «Μεταρρυθμίσεις με αναπτυξιακό πρόσημο: Ένα εργασιακό περιβάλλον που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα », το ν οποίο συντόνισε η Exec . Chair του Fortune Greece κα. Αναστασία Παρετζόγλου .

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα. Δόμνα Μιχαηλίδου, αναφέρθηκε στην πρόκληση του δημογραφικού και τη σημασία της για την ελληνική οικονομία. Ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Ιωάννης Μπρατάκος, αναφέρθηκε στη γνώση και την καινοτομία ως κλειδιά για την επιχειρηματική επιτυχία. Τον κεντρικό χαιρετισμό για την 5η επέτειο της Intellectica, απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, που τόνισε την συμβολή της επιχείρησης ως αγωγό της ανάπτυξης και σύμμαχο του θεσμικού διαλόγου για το μέλλον της Ελλάδας.

Ο Group CEO του EFA Group και πρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς, καθώς και ο CEO του Athens Medical Group και επίτιμος πρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε, κ. Βασίλης Αποστολόπουλος, συμμετείχαν σε μία πολύ ιδιαίτερη συζήτηση με θέμα «Ελληνική Επιχειρηματικότητα στα Πλαίσια ενός Διαρκώς Μεταβαλλόμενου Περιβάλλοντος». Επίσης, αναφέρθηκαν εκτενώς, στη σχέση τους με την Intellectica, τόσο στις επιχειρήσεις τους όσο και στο περιβάλλον της Ε.ΕΝ.Ε.

Ο κ. Κωσταντίνος Αντωνόπουλος Πρόεδρος Inspiring Earth, συμμετείχε σε διάλογο με θέμα «Ανθεκτικότητα, Τεχνολογία και Εμπιστοσύνη: οι Νέες Συντεταγμένες της Ελληνικής Οικονομίας», τον οποίο συντόνισε η senior editor του Fortune Greece, Ιωάννα Θωμά.

Ο κ. Γεώργιος Δουκίδης Καθηγητής Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, ΟΠΑ συμμετείχε σε διάλογο με τον εταίρο της Intellectica, κ. Παύλο Ευθυμίου με θέμα: «Η γνώση και η καινοτομία ως κλειδιά για την επιχειρηματική επιτυχία».

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης υπογράμμισε την σημασία της συνεργασίας χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των τριών εταίρων της Intellectica.

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