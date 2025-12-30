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ΑΑΔΕ: Ανοίγει το Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων - Προθεσμίες και πρόστιμα
Φορολογία
18:10 - 30 Δεκ 2025

ΑΑΔΕ: Ανοίγει το Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων - Προθεσμίες και πρόστιμα

Reporter.gr Newsroom
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Η ΑΑΔΕ με σχετική ανακοίνωσή της, υπενθυμίζει στους φορείς του Δημόσιου Τομέα την υποχρέωσή τους να προχωρήσουν τόσο στην αρχική εγγραφή των νέων υπόχρεων φορέων όσο και στην επικαιροποίηση των στοιχείων όσων είναι ήδη εγγεγραμμένοι στην ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή θα τεθεί σε λειτουργία από αύριο (31/12) στη μία το μεσημέρι. 

Για τους φορείς που έχουν υποχρέωση αποστολής αρχείων για το φορολογικό έτος 2025, η περίοδος για την αρχική εγγραφή και/ή την τροποποίηση των στοιχείων τους αρχίζει την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η προθεσμία για τη δήλωση τυχόν αλλαγών στα ευθυνόμενα πρόσωπα των φορέων εκτείνεται έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Για την καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων, ανάλογα με την περίπτωση, οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να συνδεθούν στην εφαρμογή μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή:
Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Μητρώο υπόχρεων υποβολής ετήσιου αρχείου εισοδημάτων.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης αρχικής εγγραφής ή μη επικαιροποίησης των στοιχείων του φορέα στο Μητρώο, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους 2.500 ευρώ στα ευθυνόμενα πρόσωπα.

Επιπλέον, η προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων ηλεκτρονικών αρχείων που περιλαμβάνουν στοιχεία εισοδημάτων και λοιπών ποσών — όπως αποδοχές, συντάξεις, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκους και δικαιώματα — για τη διασταύρωση και την προσυμπλήρωσή τους στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2025 ξεκινά την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 και λήγει την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026. Οι σχετικές προθεσμίες ορίζονται με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Α.1195/2025).

Στην ίδια ανακοίνωση, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι στο Μητρώο εγγράφονται οι φορείς του Δημόσιου Τομέα που έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν σε ετήσια βάση στην Αρχή στοιχεία που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες εισοδημάτων και λοιπών ποσών, καθώς και τα αντίστοιχα ευθυνόμενα πρόσωπα αυτών των φορέων. Η έγκαιρη συμμόρφωση των φορέων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στη σωστή διασταύρωση των δεδομένων και στην ορθή προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

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