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Papagalos: Υποδέχεται το 2026 με λαμπερό γαστρονομικό ρεβεγιόν στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας
Magazino
17:48 - 30 Δεκ 2025

Papagalos: Υποδέχεται το 2026 με λαμπερό γαστρονομικό ρεβεγιόν στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας

Reporter.gr Newsroom
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Το Papagalos, το νέο dinnerspot της Γλυφάδας που αποτυπώνει το σύγχρονο lifestyle της Αθηναϊκής Ριβιέρας, υποδέχεται το νέο έτος με ένα ειδικά επιμελημένο NewYear’sEveMenu, σχεδιασμένο για μια βραδιά υψηλής αισθητικής και γαστρονομικής απόλαυσης.  

Το εορταστικό μενού βασίζεται στην ποιοτική πρώτη ύλη, τις διεθνείς επιρροές και τις σύγχρονες μαγειρικές τεχνικές, συνθέτοντας μια εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στο comfort και το sophistication. Η γαστρονομική διαδρομή ξεκινά με ποικιλία από χειροποίητα ψωμιά και amusesbouches, δίνοντας τον τόνο για όσα ακολουθούν.

Στα πρώτα πιάτα περιλαμβάνονται πολύχρωμη σαλάτα με γαρίδες κανταΐφι, blinis με χαβιάρι Oscietra και ριζότο με άγρια μανιτάρια, ενώ στα ορεκτικά ξεχωρίζει ο φρέσκος τόνος με quinoa, λαχανικά, κουρκουμά, γλυκόξινο παντζάρι και bottarga.

Τα κυρίως πιάτα κορυφώνουν την εμπειρία με RibEyeBlackAngus, συνοδευόμενο από foiegraspoêlé, braisé κόκκινο λάχανο με Μαυροδάφνη και μπαχαρικά, πουρέ καρότου και πράσινα σπαράγγια, σε μια σύνθεση που αναδεικνύει την ισορροπία γεύσης και τεχνικής.

Το μενού ολοκληρώνεται με brownies από τρία είδη σοκολάτας, cremeuxValrhonaCaraibegrancru, κόκκινα φρούτα και παγωτό βανίλια Μαδαγασκάρης, μαζί με mignardises και farewelldrink τιραμισού, προσφέροντας ένα γλυκό φινάλε αντάξιο της βραδιάς.

Σε έναν χώρο που αποπνέει ανεπιτήδευτη πολυτέλεια και relaxedpremium ατμόσφαιρα, το PapagalosGreece προτείνει έναν ολοκληρωμένο τρόπο να υποδεχθεί κανείς τη νέα χρονιά, συνδυάζοντας γαστρονομία, αισθητική και εορταστική διάθεση.

New years eve menu final page 0001 b5ddc

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