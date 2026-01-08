Νέοι μισθοί με βάση τον ΑΜΚΑ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν

Από τον Ιανουάριο, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) αποκτά έναν κρίσιμο ρόλο στον υπολογισμό της φορολογίας εισοδήματος για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στην Ελλάδα.

Πλέον, η ηλικία που περιλαμβάνεται στον ΑΜΚΑ χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της παρακράτησης φόρου από τις μηνιαίες αποδοχές, εισάγοντας για πρώτη φορά ηλικιακά κριτήρια στο φορολογικό σύστημα.

Τρεις ηλικιακές κατηγορίες - Διαφορετικοί συντελεστές

Το νέο σύστημα διακρίνει τους εργαζόμενους σε τρεις ηλικιακές ομάδες, με διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές για κάθε κατηγορία:

Κάτω των 25 ετών

26 έως 30 ετών

Άνω των 30 ετών

Αυτό σημαίνει ότι η ηλικία καθορίζει πλέον άμεσα το ποσό του φόρου που παρακρατείται και, κατά συνέπεια, τις καθαρές αποδοχές. Τα μηχανογραφικά συστήματα των επιχειρήσεων έχουν ήδη προσαρμοστεί ώστε να εφαρμόζεται το νέο καθεστώς από τη μισθοδοσία Ιανουαρίου στον ιδιωτικό τομέα.

Αύξηση καθαρών αποδοχών

Η εφαρμογή των νέων ηλικιακών συντελεστών οδηγεί σε μείωση της παρακράτησης για όλες τις ηλικιακές ομάδες, αυξάνοντας τις καθαρές αποδοχές. Το όφελος εξαρτάται από το ύψος του μισθού και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων.

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος με μηνιαίο φορολογητέο εισόδημα 1.000 ευρώ, χωρίς εξαρτώμενα μέλη, θα δει τα εξής:

Κάτω των 25 ετών: καθαρές αποδοχές 1.000 ευρώ, αύξηση 74,5 ευρώ (8%).

26 έως 30 ετών: καθαρές αποδοχές 962,6 ευρώ, αύξηση 37,14 ευρώ (4,01%).

Άνω των 30 ετών: καθαρές αποδοχές 931,2 ευρώ, αύξηση 5,7 ευρώ (0,62%).

Συνολικά, οι νεότεροι εργαζόμενοι είναι οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι του νέου συστήματος, ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες βλέπουν μικρότερη αλλαγή στα καθαρά τους.

Μεγαλύτερο όφελος για τους νέους

Η επίδραση γίνεται ιδιαίτερα αισθητή για όσους είναι κάτω των 30 ετών, οι οποίοι απολαμβάνουν σημαντικά χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Αντίθετα, εργαζόμενοι άνω των 30 ετών χωρίς παιδιά βλέπουν περιορισμένη αύξηση, εκτός αν έχουν υψηλές αποδοχές. Για παράδειγμα, εργαζόμενος με μηνιαίο εισόδημα 2.000 ευρώ (ετήσιο 28.000 ευρώ) θα δει τις καθαρές αποδοχές του να αυξάνονται από 1.651 ευρώ σε 1.677 ευρώ, δηλαδή μόλις κατά 1,56%.

Τι συμβαίνει όταν αλλάζετε ηλικιακή κατηγορία

Ο ΑΜΚΑ θα επηρεάζει και αντίστροφα τις αποδοχές: όταν ένας εργαζόμενος μεταβαίνει σε υψηλότερη ηλικιακή κατηγορία, η παρακράτηση φόρου αυξάνεται και οι καθαρές αποδοχές μειώνονται.

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος που συμπληρώνει 26 έτη θα δει τον καθαρό μισθό του να μειώνεται από 1.000 ευρώ σε 962,6 ευρώ, για το ίδιο φορολογητέο εισόδημα. Για να διατηρήσουν τα ίδια καθαρά εισοδήματα, οι εργαζόμενοι θα χρειαστεί να διαπραγματευτούν αύξηση των μεικτών αποδοχών με τον εργοδότη τους.

Η ηλικία ως καθοριστικός παράγοντας μισθού

Με το νέο σύστημα, η ηλικία γίνεται πλέον βασικός παράγοντας στη διαμόρφωση των καθαρών αποδοχών. Οι αλλαγές δημιουργούν νέα δυναμική στον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες διαχειρίζονται τις μισθοδοτικές συμφωνίες, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη προσαρμογής και διαπραγμάτευσης των μισθών ανάλογα με το ηλικιακό κλιμάκιο.