Γάζα: Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες από ισραηλινό πλήγμα

Τουλάχιστον δύο Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σήμερα (7/1) έπειτα από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην Πόλη της Γάζας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι η επίθεση είχε ως στόχο στέλεχος της Χαμάς.

Σύμφωνα με αξιωματούχους των υγειονομικών υπηρεσιών στη Λωρίδα της Γάζας, τα στοιχεία των θυμάτων δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ενώ σημείωσαν ότι αρκετοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά τον βομβαρδισμό κατοικίας σε συνοικία της πόλης.

Εκπρόσωπος των IDF δήλωσε ότι νωρίτερα μαχητές της Χαμάς είχαν επιτεθεί σε ισραηλινούς στρατιώτες, προσθέτοντας πως το αεροπορικό πλήγμα στόχευσε διοικητή της οργάνωσης, ο οποίος φέρεται να είχε δώσει την εντολή για την επίθεση κατά των ισραηλινών δυνάμεων.

Παράλληλα, στην περιοχή της Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, παλαιστινιακή ένοπλη ομάδα που υποστηρίζεται από το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε δύο μαχητές της Χαμάς.

Το Ισραήλ και η Χαμάς ανταλλάσσουν κατηγορίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από δύο χρόνια συγκρούσεων. Τους τελευταίους τρεις μήνες, περισσότεροι από 400 Παλαιστίνιοι — κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές — καθώς και τρεις ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στον παλαιστινιακό θύλακα.