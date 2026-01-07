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Ήπειρος: Προειδοποίηση του 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις
Ειδήσεις
21:59 - 07 Ιαν 2026

Ήπειρος: Προειδοποίηση του 112 για έντονα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και με τη σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, εκδόθηκε και εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και κινδύνου κατολισθήσεων.

Τα φαινόμενα αναμένεται να επηρεάσουν περιοχές της Ηπείρου έως και τις πρωινές ώρες της 8ης Ιανουαρίου 2026.

Στο μήνυμα επισημαίνεται η ανάγκη αυξημένης προσοχής στις μετακινήσεις των πολιτών, καθώς και η αυστηρή τήρηση των οδηγιών που εκδίδουν οι αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν κατολισθήσεις και πλημμύρες, γεγονός που καθιστά τις μετακινήσεις ιδιαίτερα επικίνδυνες, ειδικά σε ορεινές περιοχές και κοντά σε ποτάμια.

Η Περιφέρεια Ηπείρου καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να εφαρμόζουν με συνέπεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας που υποδεικνύουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

{https://x.com/112Greece/status/2008974272023155110}

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