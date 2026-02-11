Ανείσπρακτα ενοίκια: Οδηγός επιβίωσης

Φόρους έως και 45% για ενοίκια που δεν εισέπραξαν θα κληθούν να πληρώσουν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, που δε θα δηλώσουν εγκαίρως τα ανείσπρακτα μισθώματα και δεν θα ακολουθήσουν τη διαδικασία με το έντυπο - κλειδί (Ε411) που προβλέπει η ΑΑΔΕ.

Έτσι θα πρέπει οι ιδιοκτήτες με ανείσπρακτα ενοίκια, πριν καταθέσουν τη δήλωση :

1. Να έχουν εκδώσει εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

2. Να υποβάλουν, στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», τη δήλωση για τα ανείσπρακτα ενοίκια και τα δικαιολογητικά. Στην Εφορία, θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά:

-Το έντυπο Ε411: Για κάθε μισθωτή, ακίνητο και αποδεικτικό έγγραφο υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης ανείσπρακτων μισθωμάτων αποβιώσαντα ιδιοκτήτη από κληρονόμο αυτού, για χρονικό διάστημα που ο αποβιώσας ήταν εν ζωή, στα στοιχεία ιδιοκτήτη συμπληρώνονται τα στοιχεία του αποβιώσαντα. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η ψηφιακή υποβολή, τότε η δήλωση υποβάλλεται έντυπα, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier είτε αυτοπροσώπως.

-Τη δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή τη διαταγή πληρωμής ή απόδοσης χρήσης μισθίου ή την ασκηθείσα αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων (μαζί με το αποδεικτικό επίδοσης της αγωγής).

-Για πτωχευμένο μισθωτή, τον πίνακα αναγγελίας χρεών με την απαίτηση του εκμισθωτή.

-Υπεύθυνη δήλωση ότι, για το διάστημα από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεσή τους, δεν έχουν εισπραχθεί τα μισθώματα, καθώς και την έκθεση αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή.

Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων, τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δήλωσης, φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά. Τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2025, αλλά και ενοίκια που είχαν δηλωθεί ως ανείσπρακτα το προηγούμενο φορολογικό έτος και εισπράχθηκαν το 2025, θα πρέπει να δηλωθούν πρώτα στο έντυπο Ε2 και αυτομάτως θα μεταφερθούν στο Ε1.

Πώς φορολογούνται

Σημειώνεται ότι το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ, αφού αφαιρεθεί ποσοστό 5% ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων. Με βάση την κλίμακα:

-Για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 15%.

-Για το τμήμα του εισοδήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ, ο συντελεστής αυξάνεται στο 35%.

-Για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από 35.000 ευρώ, ο συντελεστής ανεβαίνει στο 45%.