Coca-Cola HBC: Το πλάνο για το 2026 και οι πυλώνες ανάπτυξης

Οργανική αύξηση εσόδων εντός του μεσοπρόθεσμου στόχου 6%-7% και οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις, βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και περαιτέρω ενίσχυση των μεριδίων αγοράς της, παρά τις διαφορετικές συνθήκες που επικράτησαν στις αγορές δραστηριοποίησής της προβλέπει για το 2026 η Coca-Cola Hellenic Bottling Company, όπως ανέφερε στο χθεσινό conference call με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα για την χρήση του 2025 ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς.

“Βατήρας” για την πορεία αυτή αναμένεται να είναι το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων, οι εξειδικευμένες δυνατότητες και οι προοπτικές ανάπτυξης στις αγορές δραστηριοποίησης και βέβαια τα νέα δεδομένα στην Αφρική.

«Είμαστε ευχαριστημένοι με τη σταθερή επίδοση που είδαμε πέρυσι στις ώριμες αγορές, και αυτό συνέβη παρά ορισμένες προκλήσεις. Είδαμε κάποιες χώρες να αποδίδουν πολύ καλά μέσα στη χρονιά», Όπως ανέφερε χθες στους αναλυτές ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, που εστίασε μεταξύ άλλων στην ισχυρή δυναμική των αναδυόμενων αγορών, με αιχμή την Αφρική, τη σταδιακή βελτίωση των ώριμων αγορών και την περαιτέρω αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου στα αλκοολούχα.

Η Αφρική

Τον Οκτώβριο του έτους ανακοινώθηκε συμφωνία εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa, με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρότερου και βιώσιμου σχήματος εμφιάλωσης στην Αφρική. Η συνεργασία με την The Coca-Cola Company ενισχύθηκε περαιτέρω, μεταξύ άλλων μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών μάρκετινγκ για την κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών.

Η διοίκηση ανέφερε πως η διαδικασία κανονιστικών εγκρίσεων βρίσκεται σε εξέλιξη, με εκτιμώμενη ολοκλήρωση έως το τέλος του έτους. Στο μεταβατικό στάδιο, οι ομάδες των δύο εταιρειών επικεντρώνονται στον σχεδιασμό της ενσωμάτωσης, ενώ η διοίκηση επαναλαμβάνει ότι θα δώσει επικαιροποιημένη καθοδήγηση μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

«Έχουμε δει στην Αφρική, τόσο στην Αίγυπτο όσο και στη Νιγηρία, το πιο σταθερό υπόβαθρο και περιβάλλον. Αυτό πραγματικά δημιουργεί μια καλή πλατφόρμα, ώστε όλα όσα κάνουμε εκεί να γίνονται πιο ορατά. Στην περίπτωση της Αιγύπτου, αυτό που είδαμε πέρυσι, και το δ’ τρίμηνο είναι απλώς μέρος αυτού, είναι αποτέλεσμα του ότι επενδύουμε με δέσμευση και πειθαρχία, ακόμη και όταν αντιμετωπίζαμε πολύ ισχυρούς αντίθετους ανέμους τα τελευταία χρόνια», είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Coca-Cola HBC

Σημειώνεται ότι πέρυσι τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8,1% σε οργανική βάση, υποστηριζόμενα από αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2,8%, κυρίως λόγω της θετικής πορείας των ανθρακούχων αναψυκτικών και της ιδιαίτερα ισχυρής ανάπτυξης στην κατηγορία των ποτών ενέργειας. Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα ανά κιβώτιο αυξήθηκαν κατά 5,1% σε οργανική βάση, αντανακλώντας την αποτελεσματική εφαρμογή πρωτοβουλιών διαχείρισης αύξησης εσόδων (RGM) και το ευνοϊκότερο πληθωριστικό περιβάλλον.

Σε δημοσιευμένη βάση, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανήλθαν σε €11.604,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7,9%. Η εταιρεία κατέγραψε, επίσης, αύξηση του μεριδίου αγοράς της σε αξία κατά 80 μονάδες βάσης στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων αναψυκτικών, επιτυγχάνοντας ενίσχυση των μεριδίων της για έκτη συνεχόμενη χρονιά.

Τα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν ισχυρή άνοδο, αυξανόμενα κατά 11,5% σε οργανική βάση. Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €1.356,2 εκατ., με αύξηση 13,8% σε δημοσιευμένη βάση. Το συγκρίσιμο λειτουργικό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε κατά 60 μονάδες βάσης σε δημοσιευμένη βάση, φθάνοντας το 11,7%, ενώ το συγκρίσιμο περιθώριο μεικτού κέρδους αυξήθηκε κατά 70 μονάδες βάσης, στο 36,8%, επωφελούμενο από τη λειτουργική μόχλευση. Η απόδοση επενδεδυμένων κεφαλαίων (ROIC) ενισχύθηκε κατά 100 μονάδες βάσης, στο 19,4%.

Στις αναπτυγμένες αγορές, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,3% σε οργανική βάση, με σταθερούς όγκους πωλήσεων, ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν λόγω αυξημένων επενδύσεων. Στις αναπτυσσόμενες αγορές, τα καθαρά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,1% και τα λειτουργικά κέρδη κατά 5,6% σε οργανική βάση. Στις αναδυόμενες αγορές, η οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις διαμορφώθηκε στο 13,2%, με τα λειτουργικά κέρδη να αυξάνονται κατά 23,2%, κυρίως χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη στην Αφρική.

«Είμαστε ευχαριστημένοι με τη σταθερή επίδοση που είδαμε πέρυσι στις ώριμες αγορές, και αυτό συνέβη παρά ορισμένες προκλήσεις. Είδαμε κάποιες χώρες να αποδίδουν πολύ καλά μέσα στη χρονιά», σημείωσε ο κ. Μπογκντάνοβιτς. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ιταλική αγορά, που όπως είπε έκλεισε τη χρονιά με μια μετρίως θετική πορεία σε όγκους. «Είχαμε πει ότι η Ιταλία θα είναι θετική το 2025. Αν αφαιρέσει κανείς το νερό, όπου παίζουμε πιο επιλεκτικά με συγκεκριμένους πελάτες και την αγορά, η επίδοσή μας ήταν σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα. Ήταν πολύ ενθαρρυντικό να δούμε την επίδοση των ανθρακούχων στο 2,2%, την ισχυρή πορεία των zero προϊόντων και την εξαιρετική επίδοση του νέου zero sugar, zero caffeine, από το οποίο έχουμε πολύ υψηλές προσδοκίες, όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και ευρύτερα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της εταιρείας και στάθηκε και στα αλκοολούχα.

«Τα premium spirits παίζουν στρατηγικό ρόλο στο συνολικό χαρτοφυλάκιο, καθώς ενισχύουν και τη μόχλευση που έχουμε προς τους πελάτες μας. Παρέχουν έναν εξαιρετικό συνδυασμό στη mixability και αυτός είναι ένας από τους λόγους που το χαρτοφυλάκιο των premium spirits αποδίδει τόσο καλά, γιατί δεν πρόκειται για αυτόνομη κατανάλωση και ενεργοποίηση, αλλά για το πώς το “δένουμε” σε συνδυασμό με το χαρτοφυλάκιο των μη αλκοολούχων ποτών, οδηγώντας σε επιπλέον συναλλαγές», ανέφερε ο CEO της Coca Cola HBC.

Μιλώντας για νέες προϊοντικές καινοτομίες επισημάνθηκε ότι τόσο η συνεργασία με την The Coca-Cola Company όσο και με τη Monster Energy διασφαλίζει μια «πλούσια ροή καινοτομίας», με έμφαση κυρίως σε νέες γεύσεις και στοχευμένες συνεργασίες.

Στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών, ιδιαίτερη μνεία έγινε στη νέα Coca-Cola χωρίς ζάχαρη και χωρίς καφεΐνη, με ανανεωμένη εμφάνιση και τοποθέτηση. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η συγκεκριμένη εκδοχή καταγράφει ισχυρή εμπορική δυναμική και συμβάλλει στη συνολική ανάπτυξη του brand Coca-Cola, η οποία ενισχύεται σταθερά από τρίμηνο σε τρίμηνο.