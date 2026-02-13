ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρέη στην εφορία: Οδηγός προστασίας των φορολογούμενων από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς
Φορολογία
08:03 - 13 Φεβ 2026

Χρέη στην εφορία: Οδηγός προστασίας των φορολογούμενων από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται το σχέδιο της ΑΑΔΕ για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, με αιχμή τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακινήτων. Η φορολογική διοίκηση ενεργοποιεί ταχύρρυθμες διαδικασίες για όσους δεν εντάσσονται εγκαίρως σε ρύθμιση, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε αναγκαστικά μέτρα.

Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για ακίνητα που περιλαμβάνονται σε «πακέτο» 21 περιουσιακών στοιχείων, με τιμές εκκίνησης που κυμαίνονται από 5.000 ευρώ έως και 3,88 εκατ. ευρώ. Από τη στιγμή που θα επιβληθεί κατάσχεση, η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει μέσα σε 40 ημέρες, ενώ το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών ορίζεται ημερομηνία πλειστηριασμού. Για την πρώτη κατοικία προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις, οι οποίες όμως δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις οφειλετών.

Κατασχέσεις καταθέσεων και εισοδημάτων

Παράλληλα με τους πλειστηριασμούς, η ΑΑΔΕ εντείνει τις δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών μέσω των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης. Στο στόχαστρο βρίσκονται όχι μόνο οι καταθέσεις, αλλά και απαιτήσεις του οφειλέτη από τρίτους, όπως μισθοί, συντάξεις, ενοίκια ή άλλες παροχές.

Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό Εγχειρίδιο της Αρχής και ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια, τα οποία αποτελούν και κρίσιμα σημεία προσοχής για τους φορολογούμενους που επιδιώκουν να αποφύγουν τη δέσμευση.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι οφειλέτες

Η επιλογή των υποθέσεων γίνεται βάσει προτεραιοποίησης από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας. Λαμβάνονται υπόψη το ύψος και η παλαιότητα της οφειλής, η συνολική φορολογική εικόνα του οφειλέτη, ο κίνδυνος παραγραφής, καθώς και ειδικά κριτήρια που προκύπτουν από διασταυρώσεις στοιχείων.

Ακολουθεί έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαιτήσεων στα «χέρια τρίτων». Τα στοιχεία αντλούνται από το TAXISnet, το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών και άλλες διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Εφόσον εντοπιστούν καταθέσεις, αποστέλλεται ηλεκτρονικό κατασχετήριο στην τράπεζα, η οποία ως τρίτος δεσμεύει το ποσό υπέρ του Δημοσίου.

Διαδικασία επίδοσης και δήλωσης τρίτου

Όταν δεν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό κατασχετήριο, ακολουθεί εκτύπωση, έγκριση και υπογραφή του εγγράφου από τα αρμόδια στελέχη και στη συνέχεια επίδοση από υπάλληλο ή δικαστικό επιμελητή. Ο τρίτος έχει προθεσμία οκτώ ημερών να δηλώσει εάν υπάρχει κατασχετέο ποσό, είτε εγγράφως είτε ενώπιον ειρηνοδίκη. Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής διαδικασίας, η δήλωση της τράπεζας υποβάλλεται ψηφιακά.

Η φορολογική αρχή εξετάζει τη δήλωση και, αν απαιτείται, διαβιβάζει τον φάκελο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για πιθανή άσκηση ανακοπής. Εφόσον δεν προκύψουν νομικά εμπόδια, το κατασχεθέν ποσό αποδίδεται στο Δημόσιο εντός δέκα εργάσιμων ημερών, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της αναγκαστικής είσπραξης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γαλλία: Συνελήφθη κύκλωμα επαναχρησιμοποίησης εισιτηρίων που προκάλεσε ζημιά άνω των 10 εκατ. σε Λούβρο και Βερσαλλίες
Ειδήσεις

Γαλλία: Συνελήφθη κύκλωμα επαναχρησιμοποίησης εισιτηρίων που προκάλεσε ζημιά άνω των 10 εκατ. σε Λούβρο και Βερσαλλίες

Θεοδωρικάκος: Μέσα στο 2026, θα διαμορφώσουμε το νέο επιμελητηριακό νόμο
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Μέσα στο 2026, θα διαμορφώσουμε το νέο επιμελητηριακό νόμο

Μιτζάλης (AVAX): Το έργο της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας εισέρχεται σε φάση ολοκλήρωσης
Ειδήσεις

Μιτζάλης (AVAX): Το έργο της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας εισέρχεται σε φάση ολοκλήρωσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εφορία: Μαζικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες για τακτοποίηση οφειλών
Φορολογία

Εφορία: Μαζικές κλήσεις σε 55.000 οφειλέτες για τακτοποίηση οφειλών

Ρυθμίσεις οφειλών: Εξωδικαστικός μηχανισμός και 72 δόσεις - Τα «ψιλά γράμματα» στο νέο τοπίο
Οικονομία

Ρυθμίσεις οφειλών: Εξωδικαστικός μηχανισμός και 72 δόσεις - Τα «ψιλά γράμματα» στο νέο τοπίο

8 νέα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης - Δείτε πίνακες με τα εισοδηματικά κριτήρια (video)
Οικονομία

8 νέα μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης - Δείτε πίνακες με τα εισοδηματικά κριτήρια (video)

ΑΑΔΕ: Αύξηση 80% στις προσφυγές φορολογουμένων το 2025
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Αύξηση 80% στις προσφυγές φορολογουμένων το 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ