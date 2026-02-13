Χρέη στην εφορία: Οδηγός προστασίας των φορολογούμενων από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκεται το σχέδιο της ΑΑΔΕ για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, με αιχμή τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ακινήτων. Η φορολογική διοίκηση ενεργοποιεί ταχύρρυθμες διαδικασίες για όσους δεν εντάσσονται εγκαίρως σε ρύθμιση, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε αναγκαστικά μέτρα.

Ήδη έχουν δρομολογηθεί οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για ακίνητα που περιλαμβάνονται σε «πακέτο» 21 περιουσιακών στοιχείων, με τιμές εκκίνησης που κυμαίνονται από 5.000 ευρώ έως και 3,88 εκατ. ευρώ. Από τη στιγμή που θα επιβληθεί κατάσχεση, η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει μέσα σε 40 ημέρες, ενώ το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών ορίζεται ημερομηνία πλειστηριασμού. Για την πρώτη κατοικία προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις, οι οποίες όμως δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις οφειλετών.

Κατασχέσεις καταθέσεων και εισοδημάτων

Παράλληλα με τους πλειστηριασμούς, η ΑΑΔΕ εντείνει τις δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών μέσω των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης. Στο στόχαστρο βρίσκονται όχι μόνο οι καταθέσεις, αλλά και απαιτήσεις του οφειλέτη από τρίτους, όπως μισθοί, συντάξεις, ενοίκια ή άλλες παροχές.

Η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό Εγχειρίδιο της Αρχής και ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια, τα οποία αποτελούν και κρίσιμα σημεία προσοχής για τους φορολογούμενους που επιδιώκουν να αποφύγουν τη δέσμευση.

Με ποια κριτήρια επιλέγονται οι οφειλέτες

Η επιλογή των υποθέσεων γίνεται βάσει προτεραιοποίησης από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας. Λαμβάνονται υπόψη το ύψος και η παλαιότητα της οφειλής, η συνολική φορολογική εικόνα του οφειλέτη, ο κίνδυνος παραγραφής, καθώς και ειδικά κριτήρια που προκύπτουν από διασταυρώσεις στοιχείων.

Ακολουθεί έρευνα για τον εντοπισμό χρηματικών απαιτήσεων στα «χέρια τρίτων». Τα στοιχεία αντλούνται από το TAXISnet, το Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών και άλλες διαθέσιμες βάσεις δεδομένων. Εφόσον εντοπιστούν καταθέσεις, αποστέλλεται ηλεκτρονικό κατασχετήριο στην τράπεζα, η οποία ως τρίτος δεσμεύει το ποσό υπέρ του Δημοσίου.

Διαδικασία επίδοσης και δήλωσης τρίτου

Όταν δεν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό κατασχετήριο, ακολουθεί εκτύπωση, έγκριση και υπογραφή του εγγράφου από τα αρμόδια στελέχη και στη συνέχεια επίδοση από υπάλληλο ή δικαστικό επιμελητή. Ο τρίτος έχει προθεσμία οκτώ ημερών να δηλώσει εάν υπάρχει κατασχετέο ποσό, είτε εγγράφως είτε ενώπιον ειρηνοδίκη. Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής διαδικασίας, η δήλωση της τράπεζας υποβάλλεται ψηφιακά.

Η φορολογική αρχή εξετάζει τη δήλωση και, αν απαιτείται, διαβιβάζει τον φάκελο στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για πιθανή άσκηση ανακοπής. Εφόσον δεν προκύψουν νομικά εμπόδια, το κατασχεθέν ποσό αποδίδεται στο Δημόσιο εντός δέκα εργάσιμων ημερών, ολοκληρώνοντας τον κύκλο της αναγκαστικής είσπραξης.