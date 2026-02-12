Μιτζάλης (AVAX): Το έργο της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας εισέρχεται σε φάση ολοκλήρωσης

Το έργο της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας εισέρχεται πλέον σε φάση ολοκλήρωσης, όπως υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AVAX, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, με αφορμή την ολοκλήρωση της διάνοιξης της σήραγγας στο τμήμα Κατεχάκη – Ευαγγελισμός.

Ο κ. Μιτζάλης ευχαρίστησε τους εργαζομένους, τις εταιρείες της κοινοπραξίας και την «Ελληνικό Μετρό» για τη συνεργασία, επισημαίνοντας ότι έως τα τέλη του 2026 ο δεύτερος μετροπόντικας, η «Νίκη», αναμένεται να φτάσει στον Ευαγγελισμό από το Άλσος Βεΐκου. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 65% της συνολικής διάνοιξης της Γραμμής 4.

Όπως δήλωσε, η ολοκλήρωση του τμήματος Κατεχάκη – Ευαγγελισμός αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς το έργο προχώρησε χωρίς προβλήματα. Υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο είχε εκτιμηθεί πως η συγκεκριμένη φάση θα ολοκληρωνόταν στα τέλη του 2025 ή στις αρχές του 2026, στόχος που τελικά επιτεύχθηκε. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, ο δεύτερος μετροπόντικας, που εργάζεται σε βάθος 32 μέτρων κάτω από την επιφάνεια, αναμένεται να εμφανιστεί στο ίδιο σημείο έως το τέλος του 2026, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της σήραγγας. Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Γραμμή 4 έχει πλέον μπει δυναμικά στην τελική ευθεία.

Σημειώνεται ότι ολοκληρώθηκε η κατασκευή σήραγγας μήκους 5,1 χιλιομέτρων στο τμήμα Κατεχάκη – Ευαγγελισμός, με την άφιξη του μετροπόντικα «Αθηνά» στο φρέαρ Ευαγγελισμού, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου. Η «Αθηνά», ένας από τους δύο υπερσύγχρονους μετροπόντικες της ΑΒΑΞ, μαζί με ομάδα 300 εργαζομένων της κοινοπραξίας AVAX–GHELLA–ALSTOM, τοποθέτησε συνολικά 3.393 δακτυλίους σκυροδέματος και απομάκρυνε περισσότερα από 400.000 κυβικά μέτρα εδάφους. Η σήραγγα διήλθε κάτω από τις περιοχές Γουδή, Ζωγράφου, Ιλίσια, Πανεπιστημιούπολη και Καισαριανή, σε έναν από τους πιο πυκνοκατοικημένους αστικούς ιστούς της χώρας.

Το λεγόμενο breakthrough, δηλαδή η διάνοιξη του τοιχίου του φρέατος και η έξοδος της κεφαλής του μηχανήματος διάνοιξης σηράγγων (TBM), αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα τεχνικά στάδια του έργου και πραγματοποιήθηκε με αυστηρή τήρηση τεχνικών προδιαγραφών και συντονισμό πολλών ειδικοτήτων.

Την ίδια ώρα, ο δεύτερος μετροπόντικας, η «Νίκη», προχωρά από την αντίθετη κατεύθυνση, σε διαδρομή μήκους 7,1 χιλιομέτρων. Έχοντας ξεκινήσει από το Άλσος Βεΐκου, έχει ήδη διανοίξει 2.960 μέτρα σήραγγας και βρίσκεται κάτω από την πλατεία Κυψέλης, έχοντας καλύψει περίπου το 42% της διαδρομής του. Συνεχίζει προς τους σταθμούς Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημίας και Κολωνάκι, με τελικό προορισμό επίσης το φρέαρ Ευαγγελισμού.

Η ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου τμήματος της σήραγγας της Γραμμής 4 αναδεικνύει την ικανότητα της ΑΒΑΞ να υλοποιεί σύνθετα έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας, με υψηλή τεχνογνωσία, συστηματική οργάνωση και ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό.