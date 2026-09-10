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ΑΑΔΕ: Εξιχνίασε κύκλωμα που εισήγαγε κοκαΐνη μέσα σε τριαντάφυλλα
Ειδήσεις
10:10 - 10 Σεπ 2026

ΑΑΔΕ: Εξιχνίασε κύκλωμα που εισήγαγε κοκαΐνη μέσα σε τριαντάφυλλα

Reporter.gr Newsroom
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Ακόμα μία σημαντική υπόθεση εμπορίου ναρκωτικών έφερε στο φως η ομάδα ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας πληροφορίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι ελεγκτές εντόπισαν κύκλωμα, το οποίο εισήγαγε κοκαΐνη από την Κολομβία, μέσα σε τριαντάφυλλα.

Η παρτίδα αφορούσε 80 κιβώτια με τριαντάφυλλα, που είχαν φύγει από την Μπογκοτά και είχαν φτάσει σε ανθοπωλείο στην Αρτέμιδα (Λούτσα) Αττικής. Από τα 80 κιβώτια, οι ελεγκτές - με τη βοήθεια ειδικού σκύλου ανιχνευτή - βρήκαν στα 15 από αυτά ότι τα τριαντάφυλλα είχαν τεχνητό μίσχο, ο οποίος περιείχε την κοκαΐνη.

Στο ανθοπωλείο συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία ετοιμάζονταν να πάρουν την κοκαΐνη και να την συσκευάσουν σε ειδικό χώρο, στον Μαραθώνα. Οι ελεγκτές, με τη συνδρομή των ΕΚΑΜ και της ΔΑΟΕ της Ελληνικής Αστυνομίας, επισκέφτηκαν την συγκεκριμένη οικία και συνέλαβαν εκεί έναν κακοποιό αλλοδαπής καταγωγής - που κατηγορείται και για ανθρωποκτονία - και τον γιο του, καθώς εκεί, αφού έκαναν φύλλο και φτερό όλες τις εγκαταστάσεις, βρήκαν 2 kg κοκαΐνη, ένα ολόκληρο παρασκευαστήριο, και ένα όπλο θαμμένο στην αυλή του σπιτιού.

Η συνολική ποσότητα της κοκαΐνης έφτασε τα 84 κιλά. Οι ελεγκτές κατάσχεσαν και ένα πολυτελές αυτοκίνητο και αναζητούν και άλλα δύο άτομα, έναν άνδρα και μια γυναίκα, η οποία εμφανίζεται ως υπεύθυνη του ανθοπωλείου.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία που θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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