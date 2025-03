Η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ είναι φυσικό και επόμενο να κάνει τους αυταρχικούς ηγέτες ανά την υφήλιο να νιώθουν πιο ισχυροί και άτρωτοι.

Αν μέχρι πρότινος υπήρχαν αντίβαρα στις ΗΠΑ και την ΕΕ (την επονομαζόμενη Δύση), πλέον, δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν.

Τις τελευταίες ημέρες ήρθαν ορισμένα μαζεμένα παραδείγματα για του λόγου το αληθές.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποφάσισε χωρίς καμία προειδοποίηση να παραβιάσει την εκεχειρία στη Γάζα με βομβαρδισμούς αμάχων και όχι απλά δεν τον επέπληξε ο Λευκός Οίκος, αλλά αντίθετα τον επιβράβευσε.

Θα μου πείτε, γιατί με τον Μπάιντεν λίγα έκανε το Ισραήλ; Τουλάχιστον τότε υπήρχε μία επίπληξη και εκφραζόταν μία δυσαρέσκεια. Έπρεπε η ηγεσία του Ισραήλ να δικαιολογήσει, έστω, τις πράξεις της. Τώρα με τον Τραμπ δεν χρειάζεται να κάνει ούτε αυτό. Και φυσικά την ίδια ώρα έχει υποβαθμιστεί πλήρως και η Ευρωπαϊκή Ένωση..

Η απαξίωση του Τραμπ προς την ΕΕ επιτρέπει σε ηγέτες όπως ο Νετανιάχου να την απαξιώνουν κι αυτοί.

Και φυσικά δεν είναι μόνο ο Νετανιάχου. Κανείς δεν νιώθει την ανάγκη να είναι "σωστός" απέναντι στο διεθνές δίκαιο ή τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στην Τουρκία, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βάζει φυλακή τον βασικό του πολιτικό αντίπαλο, ορίζει δικό του αχυράνθρωπο στο δήμο Κωνσταντινούπολης, απαγορεύει τις διαδηλώσεις και ρίχνει μαύρο στα social media, χωρίς να του τραβάει κανείς το αυτί.

Ο Ερντογάν είχε μιλήσει μάλιστα προ ημερών με τον Τραμπ και προφανώς διαπίστωσε ότι τον παίρνει να «εξαλείψει» τον μοναδικό πολιτικό του αντίπαλο, ενώ και η ΕΕ ουσιαστικά δεν μπορεί να του κάνει τίποτα. Αντίθετα, στο πλαίσιο του επανεξοπλισμού τον έχει και ανάγκη.

Last but not least, ο Βλαντιμίρ Πούτιν που «μοιράζει» με τον Τραμπ την Ουκρανία, θέτοντας μάλιστα σκληρούς όρους στην Ευρώπη, η οποία δεν βρίσκεται καν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Στην πρόσφατη επικοινωνία του με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Πούτιν ζήτησε μεταξύ άλλων η Ουκρανία να μην έχει καμία στρατιωτική βοήθεια και παράλληλα φαίνεται πως για να συζητήσει το ενδεχόμενο εκεχειρίας θα πρέπει η Ευρώπη να αποσύρει τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας!

Είναι προφανές πως οι αυταρχικοί ηγέτες έχουν αποθρασυνθεί και στο γεωπολιτικό «παιχνίδι» ο κανόνας είναι πως «δεν υπάρχουν κανόνες». Με φωτιά και με μαχαίρι ο κόσμος προχωρεί...

