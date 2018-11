Υπό κράτηση βρίσκεται από την Τρίτη ο Ρώσος ιδιοκτήτης της ποδοσφαιρικής ομάδας AS Monaco και της νήσου Σκορπιός, Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, τον οποίο ερευνά γενική εισαγγελία του Μονακό για "διαφθορά".

More in this category: