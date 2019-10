Διευκρινίζοντας τις συνθήκες θανάτου του αλ Μπαγκνταντί ο Τραμπ είπε πως αυτοκτόνησε ενεργοποιώντας το παγιδευμένο με εκρηκτικά γιλέκο που φορούσε την ώρα της επιχείρησης.

Η είδηση είχε διαρρεύσει νωρίτερα, ωστόσο, απέμεναν οι επίσημες ανακοινώσεις, τις οποίες και έκανε τελικά ο ίδιος ο Τραμπ, ο οποίος ευχαρίστησε για τη βοήθειά τους την Τουρκία, τη Ρωσία, τη Συρία, το Ιράκ, αλλά και τους Κούρδους μαχητές της Συρίας.

"Ο κόσμος είναι πλέον πιο ασφαλής", τόνισε ο Τραμπ, ο οποίος ευχαρίστησε επίσης τη CIA, οι υπηρεσίες της οποίας, όπως είπε βοήθησαν ώστε να εντοπιστεί ο αρχηγός του Ισλαμικού Κράτους.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ σχολίασε πως ο αλ Μπαγκνταντί "πέθανε σαν σκύλος", ενώ ανακοίνωσε ακόμα πως στην ίδια επιχείρηση σκοτώθηκαν και πολλοί υποστηρικτές του που βρίσκονταν στην ίδια περιοχή.

Υπογράμμισε ακόμα χαρακτηριστικά πως αυτός ο βίαιος άνθρωπος πέθανε με βίαιο τρόπο και σαν δειλός "κλαίγοντας και τρέχοντας".

