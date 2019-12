Παράλληλα, Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν προτείνει περικοπή των υφιστάμενων δασμών σε εισαγωγές κινεζικών αγαθών ύψους 360 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ενώ φαίνεται να έχουν προτείνει ακύρωση των νέων δασμών που έχουν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ στις 15 Δεκεμβρίου.

Επιπλέον, ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε στο Twitter για τη συμφωνία ότι «τη θέλουν και το ίδιο και εμείς!».

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!