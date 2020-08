Χαφτάρ: Όσο ο Ερντογάν απομονώνεται, η Ελλάδα κάνει νέους φίλους

Στο tweet σημειώνεται παράλληλα ότι ο αρχηγός του τουρκικού κράτους Ταγίπ Ερντογάν απομονώνεται και δαιμονοποιείται διεθνώς ολοένα και περισσότερο.

Το tweet συνοδεύεται από φωτογραφίες του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Χαλίφα Χαφτάρ, τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, και άλλους Άραβες ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΑΕ.

Ειδικότερα, ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός αναφέρει:

«Αγαπητέ Ερντογάν, ενώ εσύ απομονώνεσαι και δαιμονοποιείσαι, η Ελλάδα κερδίζει νέους φίλους».

Dear #Erdogan as you become isolated and demonized ; #Greece is making new friends.#Libya #UAE #Egypt #SaudiArabia pic.twitter.com/O7JdikRUwx