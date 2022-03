Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 50 ετών άφησε ο Taylor Hawkins, ο ντράμερ του θρυλικού αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Foo Fighters, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής (25/3) το συγκρότημα.

«Η οικογένεια των Foo Fighters είναι συντετριμμένη από την τραγική και πρόωρη απώλεια του αγαπημένου μας Taylor Hawkins. Το μουσικό του πνεύμα και το μεταδοτικό γέλιο του θα ζουν με όλους μας για πάντα», ανέφερε το συγκρότημα σε επίσημη δήλωσή του.

«Οι σκέψεις μας είναι με τη σύζυγό του, τα παιδιά και την οικογένειά του και ζητάμε να αντιμετωπίζεται η ιδιωτικότητά τους με τον μέγιστο σεβασμό σε αυτήν την αφάνταστα δύσκολη στιγμή», ανέφεραν επίσης οι Foo Fighters.

Η αιτία του θανάτου δεν αποκαλύφθηκε.

{https://twitter.com/foofighters/status/1507552958988255234}

Ο Hawkins έγινε μέλος των Foo Fighters το 1997, ενώ προηγουμένως ήταν ντράμερ του συγκροτήματος Alanis Morissette.

Η είδηση του θανάτου του Hawkins προκάλεσε κύμα θλίψης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από θαυμαστές και συναδέλφους του μουσικούς.

«Ο Θεός να σε ευλογεί Taylor Hawkins. Μου άρεσε το πνεύμα σου και η ασταμάτητη ροκ δύναμή σου. Rest In Peace φίλε μου», έγραψε ο Tom Morello των Rage Against the Machine σε ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Ρίνγκο Σταρ έγραψε στο Twitter: «Ο Θεός να ευλογεί τον Τέιλορ. Ειρήνη και αγάπη σε όλη την οικογένειά του και στο συγκρότημα».

Και ο τραγουδιστής Ozzy Osbourne μίλησε για τον χαρακτήρα του Hawkins, λέγοντας ότι ήταν «πραγματικά ένας υπέροχος άνθρωπος και ένας καταπληκτικός μουσικός».

«Τα συλλυπητήρια μου στη γυναίκα του, τα παιδιά του, την οικογένειά του, το συγκρότημα και τους θαυμαστές του. Τα λέμε από την άλλη πλευρά», έγραψε ο Osbourne στο Twitter.