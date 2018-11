Το Γ΄ τρίμηνο του 2018 ο Όμιλος ΕΛΠΕ σημείωσε ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις επιβεβαιώνοντας την ηγετική του θέση στον κλάδο της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε αυτές συνέβαλε η αύξηση της παραγωγής των διυλιστηρίων κατά 19% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο 2017, που επέτρεψε την αύξηση των πωλήσεων κατά 8% και των εξαγωγών κατά 27%. Τα παραπάνω αντιστάθμισαν την επίπτωση από την υποχώρηση των περιθωρίων διύλισης κατά 20% και το κόστος για δικαιώματα ρύπων CO 2” .

More in this category: