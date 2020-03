Μία της Μήλου και δύο δημοφιλείς παραλίες των Χανίων περιλαμβάνονται στις 25 καλύτερες παραλίες του κόσμου και στο Τοπ 10 της Ευρώπης, σύμφωνα με τα φετινά βραβεία (κατηγορία παραλιών) της Travellers’ Choice.

Τις πρώτες θέσεις στον κόσμο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατέκτησαν η Baia do Sancho, στο νησί Fernando de Noronha στα ανοικτά των ακτών της Βραζιλίας και η Ιταλική Spiaggia dei Conigli, στη Λαμπεντούσα της Σικελίας αντίστοιχα.

Σημαντική διάκριση όμως και για μια ακόμη ελληνική παραλία, απέσπασε το Κλέφτικο της Μήλου, που φιγουράρει στην 10η θέση του κόσμου και στην 2η της Ευρώπης.

Αναλυτικά η λίστα με τις 25 παραλίες στον κόσμο

1. Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brazil

2. Grace Bay Beach, Providenciales, Turks and Caicos

3. Playa Paraiso, Cayo Largo, Cuba

4. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Sicily

5. Prainhas do Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo, Brazil

6. Seven Mile Beach, Grand Cayman

7. Eagle Beach, Aruba

8. Flamenco Beach, Culebra, Puerto Rico

9. Varadero Beach, Cuba

10. Κλέφτικο, Μήλος Κυκλάδες, Ελλάδα

11. Siesta Beach, Siesta Key, Florida

12. Radhanagar Beach, Havelock Island, Andaman and Nicobar Islands

13. Luskentyre, Isle of Harris, Outer Hebrides, UK

14. Playa de Ses Illetes, Formentera, Balearic Islands, Spain

15. La Concha Beach, San Sebastian – Donostia, Spain

16. Saint Pete Beach, Florida

17. Playa Norte, Isla Mujeres, Mexico

18. Maho Beach, Cruz Bay, St. John, US Virgin Islands

19. Bavaro Beach, Punta Cana, Dominican Republic

20. Woolacombe Beach, Devon, UK

21. Ελαφονήσι, Χανιά Κρήτη, Ελλάδα

22. Whitehaven Beach, Whitsunday Islands, Australia

23. Cala Mariolu, Baunei, Sardinia, Italy

24. Λιμνοθάλασσα Μπάλου, Χανιά Κρήτη, Ελλάδα

25. Black Sand Beach, Vik, Iceland

Αναλυτικά η λίστα με τις 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης

1. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Sicily

2. Κλέφτικο, Μήλος Κυκλάδες, Ελλάδα

3. Luskentyre, Isle of Harris, Outer Hebrides, UK

4. Playa de Ses Illetes, Formentera, Balearic Islands, Spain

5. La Concha Beach, San Sebastian – Donostia, Spain

6. Woolacombe Beach, Devon, United Kingdom

7. Ελαφονήσι, Χανιά Κρήτη, Ελλάδα

8. Cala Mariolu, Baunei, Sardinia, Italy

9. Λιμνοθάλασσα Μπάλου, Χανιά Κρήτη, Ελλάδα

10. Black Sand Beach, Vik, Iceland