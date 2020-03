Σύμφωνα με πληροφορίες στο βίντεο έχει καταγραφεί η σύγκρουση μίας τουρκικής ακταιωρού με σκάφος του Λιμενικού.

Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό και οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο σκάφη συγκρούστηκαν στη μέση γραμμή ανάμεσα στην Κω και τα τουρκικά παράλια.

Το υπουργείο Ναυτιλίας ανακοίνωσε συγκεκριμένα για το περιστατικό:

"Την 05:45 σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή ν. Κω, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, τουρκική ακταιωρός προέβη σε σκοπούμενη σύγκρουση με περιπολικό σκάφος της Λιμενικής Αρχής Κω, με σαφή πρόθεση τον εμβολισμό του εν λόγω σκάφους. Σημειώνεται ότι, το περιπολικό σκάφος εκτελούσε διατεταγμένη περιπολία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή επί της οριογραμμής. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν η πρόκληση μικρών υλικών ζημιών στο περιπολικό σκάφος ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός μέλους πληρώματος".

Στο βίντεο φαίνεται η τουρκική ακταιωρός να ακολουθεί από πίσω το ελληνικό σκάφος και κάποια στιγμή να το εμβολίζει. Τα μέλη του πληρώματος του ελληνικού σκάφους ενημερώνουν πως από τη σύγκρουση έχει προκληθεί ζημιά.

Δείτε το βίντεο που πόσταρε η ανταποκρίτρια της Bild στην Ελλάδα, Λιάνα Σπυροπούλου:

While everyone thinks its calm in the #Aegean because there are no refugee boats arriving in the islands, #Greece ‘s @HCoastGuard is being dangerously harassed by a Turkish vessel.

Exclusive footage obtained by @BILD shows what is really happening away from the media. #Turkey pic.twitter.com/KB2bosbWNO