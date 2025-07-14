Dimand: Διόρισε την Optima bank ως ειδικό διαπραγματευτή επί των μετοχών της στο ΧΑ

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία «DIMAND Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σχετική απόφασή της ενέκρινε την απόκτηση από το Μέλος του ΧΑ «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.» της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας προς ενίσχυση της ρευστότητάς τους και όρισε ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης την Τετάρτη 16 Ιουλίου 2025.

Η Εταιρεία έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα στα άρθρα 1.3 και 2.4 του Κανονισμού του ΧΑ σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης με την Τράπεζα Optima Bank A.E. με τους εξής βασικούς όρους:

1. Η Τράπεζα Optima Bank A.E. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ζεύγη εντολών ειδικής διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει την συμφωνηθείσα αμοιβή στην Τράπεζα Optima Bank A.E.

2. Η ως άνω σύμβαση ειδικής διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης ειδικής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας, με δυνατότητα ανανέωσης.