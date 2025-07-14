Ήπια πτώση στις Ευρωαγορές εν μέσω δασμολογικής αντιπαράθεσης ανάμεσα σε ΗΠΑ και ΕΕ

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ευρωπαϊκές αγορές τη Δευτέρα (14/7), οι οποίες αντέδρασαν σχετικά ψύχραιμα στα τελευταία δασμολογικά χτυπήματα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με ήπια πτώση 0,06%.

Όσον αφορά τα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,37% στις 24.165,67 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε απώλειες 0,27% στις 7.808,17 μονάδες και ο βρετανικός FTSE ενισχύθηκε κατά 0,64% στις 8.998,05 μονάδες.

Το Λονδίνο έχει ήδη διαπραγματευτεί με τον Λευκό Οίκο έναν γενικό δασμολογικό συντελεστή 10% και η απότομη πτώση της στερλίνας έναντι του αμερικανικού δολαρίου και του ευρώ βοήθησε στην ενίσχυση ορισμένων εταιρειών του δείκτη με διεθνή προσανατολισμό.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX σημείωσε άνοδο 0,23% στις 14.040,80 μονάδες, ο ιταλικός MIB κατέγραψε κέρδη 0,27% στις 40.186,35 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχώρησε κατά 0,25% στις 7.707,65 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ Μάρος Σέφκοβιτς ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα επιβάλει αντίμετρα αξίας 72 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ σε περίπτωση που δεν υπάρξει εμπορική συμφωνία. Παράλληλα, οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το ουκρανικό μέτωπο, με τον Τραμπ να απειλεί τον Ρώσο ομόλογό του Βλάντιμιρ Πούτιν με δασμούς 100% αν δεν προκύψει συμφωνία εκεχειρίας εντός 50 ημερών.