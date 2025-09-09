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JP Morgan: Διατηρεί την «αισιοδοξία» για τον ΟΠΑΠ – Νέα τιμή-στόχος τα €23
Αναλύσεις
14:15 - 09 Σεπ 2025

JP Morgan: Διατηρεί την «αισιοδοξία» για τον ΟΠΑΠ – Νέα τιμή-στόχος τα €23

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΟΠΑΠ συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των αγορών, με τη JP Morgan να επαναβεβαιώνει την αισιοδοξία της για τη μετοχή. Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί τη σύσταση «Overweight» και αυξάνει την τιμή-στόχο στα €23 από €22,5 για το Δεκέμβριο του 2026, εκτιμώντας περιθώριο ανόδου άνω του 20% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η ισχυρή επίδοση του ΟΠΑΠ θα συνεχιστεί, καθώς η εταιρεία επωφελείται από την ανθεκτικότητα της ελληνικής κατανάλωσης, την περαιτέρω ανάπτυξη στα online παιχνίδια και την ενίσχυση της κερδοφορίας μέσω αποδοτικού κόστους.

Η JP Morgan αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις για έσοδα και κερδοφορία, με αύξηση κατά μέσο όρο 2% στα έσοδα και 1% στο EBITDA για την περίοδο 2025-2027. Για το 2025, η ανάπτυξη των ακαθάριστων εσόδων παιχνιδιού (GGR) εκτιμάται στο 4,9%, πάνω από την καθοδήγηση της εταιρείας, με ώθηση από το ρεκόρ τζάκποτ του Τζόκερ τον Αύγουστο. Το EBITDA margin παραμένει σταθερό στο 35%.

Η γενναιόδωρη μερισματική πολιτική συνεχίζει να αποτελεί ελκυστικό στήριγμα για τους επενδυτές, με το dividend yield να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Τα έσοδα αναμένονται να φτάσουν τα €2,4 δισ. το 2025, διατηρώντας ανοδική τροχιά και το 2026.

Η σταθερότητα στα λειτουργικά μεγέθη, η συνεχιζόμενη ψηφιοποίηση του χαρτοφυλακίου και η ενίσχυση του brand επιτρέπουν στον ΟΠΑΠ να προσφέρει προβλεψιμότητα και ισχυρές ταμειακές ροές, καθιστώντας τον μία από τις πιο ελκυστικές επιλογές στην κατηγορία του ευρωπαϊκού gaming.

Η επενδυτική βάση στηρίζεται στην συνεχή ενίσχυση του online τμήματος, που εκτιμάται να διατηρήσει διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ η διείσδυση του online στην αγορά παραμένει σχετικά χαμηλή (λίγο πάνω από 30%), προσφέροντας σημαντικά περιθώρια. Παράλληλα, τα έσοδα από το retail προβλέπεται να αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 2%.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 14:18
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