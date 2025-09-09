ifo: Οι περισσότεροι Γερμανοί υποστηρίζουν την καθιέρωση ελάχιστης ηλικίας για τη χρήση κοινωνικών δικτύων

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η τεχνολογία γενικότερα συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο δημόσιου διαλόγου στη Γερμανία, ιδίως όσον αφορά στην επίδρασή τους στα παιδιά και τους νέους. Μια πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου ifo με τίτλο «Education Survey 2025» αποκαλύπτει την ευρεία ανησυχία του πληθυσμού για τους κινδύνους αλλά και τις επιθυμίες για σαφή όρια και εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες.

Σύμφωνα με την έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία του γερμανικού πληθυσμού τάσσεται υπέρ ενός αυστηρότερου ηλικιακού περιορισμού για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: το 85% των ενηλίκων επιθυμεί να θεσπιστεί ελάχιστο όριο ηλικίας 16 ετών για την κατοχή λογαριασμού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη και μεταξύ των ατόμων ηλικίας 14 έως 17 ετών, μια σχετική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, 47%, είναι υπέρ. Πολλοί βλέπουν αρνητικές συνέπειες για τα παιδιά και τους νέους, όπως για την ψυχική τους υγεία ή τις σχολικές τους επιδόσεις.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό για τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», λέει ο Ludger Wößmann, διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών της Εκπαίδευσης του ifo. «Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμη και πολλοί νέοι είναι υπέρ αυστηρότερων κανόνων», προσθέτει η ερευνήτρια του ifo, Vera Freundl.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν πλέον κεντρικό ρόλο στην καθημερινή ζωή του γερμανικού πληθυσμού: το 78% των νέων και το 58% των ενηλίκων περνούν περισσότερο από μία ώρα την ημέρα σε αυτά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ωστόσο, το 47% των ενηλίκων θα προτιμούσε να ζει σε έναν κόσμο χωρίς κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ενώ μόνο το 40% θα προτιμούσε να ζει σε έναν κόσμο με αυτά. Αντίθετα, το 68% των νέων προτιμά να ζει σε έναν κόσμο με κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

Μια σαφής πλειοψηφία των ερωτηθέντων τάσσεται, επίσης, υπέρ της απαγόρευσης των smartphone στα σχολεία. Στο δημοτικό σχολείο, το 64% των ενηλίκων και το 57% των νέων επιθυμούν να απαγορευτεί η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Στα γυμνάσια, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 63% και 58%. Ταυτόχρονα, το 66% των νέων θα ήθελε να διδάσκεται η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην τάξη. «Αυτό δείχνει ότι οι νέοι θέλουν σαφή όρια για τις τεχνολογίες που αποσπούν την προσοχή, αλλά στοχευμένη υποστήριξη για προοδευτικές ψηφιακές δεξιότητες», λέει η συν-συγγραφέας Katharina Wedel.

Σχετικά με την έρευνα

Για την έρευνα ifo «Education Survey 2025», το Μάιο και τον Ιούνιο ερωτήθηκαν 2.982 ενήλικες (ηλικίας 18-69 ετών) και 1.033 νέοι (ηλικίας 14-17 ετών) σε όλη τη Γερμανία.