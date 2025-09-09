ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ifo: Οι περισσότεροι Γερμανοί υποστηρίζουν την καθιέρωση ελάχιστης ηλικίας για τη χρήση κοινωνικών δικτύων
Ειδήσεις
14:01 - 09 Σεπ 2025

ifo: Οι περισσότεροι Γερμανοί υποστηρίζουν την καθιέρωση ελάχιστης ηλικίας για τη χρήση κοινωνικών δικτύων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η τεχνολογία γενικότερα συνεχίζουν να αποτελούν αντικείμενο δημόσιου διαλόγου στη Γερμανία, ιδίως όσον αφορά στην επίδρασή τους στα παιδιά και τους νέους. Μια πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου ifo με τίτλο «Education Survey 2025» αποκαλύπτει την ευρεία ανησυχία του πληθυσμού για τους κινδύνους αλλά και τις επιθυμίες για σαφή όρια και εκπαίδευση στις ψηφιακές δεξιότητες.

Σύμφωνα με την έρευνα, η συντριπτική πλειοψηφία του γερμανικού πληθυσμού τάσσεται υπέρ ενός αυστηρότερου ηλικιακού περιορισμού για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης: το 85% των ενηλίκων επιθυμεί να θεσπιστεί ελάχιστο όριο ηλικίας 16 ετών για την κατοχή λογαριασμού σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη και μεταξύ των ατόμων ηλικίας 14 έως 17 ετών, μια σχετική πλειοψηφία των ερωτηθέντων, 47%, είναι υπέρ. Πολλοί βλέπουν αρνητικές συνέπειες για τα παιδιά και τους νέους, όπως για την ψυχική τους υγεία ή τις σχολικές τους επιδόσεις.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό για τους πιθανούς κινδύνους που συνδέονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», λέει ο Ludger Wößmann, διευθυντής του Κέντρου Οικονομικών της Εκπαίδευσης του ifo. «Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμη και πολλοί νέοι είναι υπέρ αυστηρότερων κανόνων», προσθέτει η ερευνήτρια του ifo, Vera Freundl.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδραματίζουν πλέον κεντρικό ρόλο στην καθημερινή ζωή του γερμανικού πληθυσμού: το 78% των νέων και το 58% των ενηλίκων περνούν περισσότερο από μία ώρα την ημέρα σε αυτά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ωστόσο, το 47% των ενηλίκων θα προτιμούσε να ζει σε έναν κόσμο χωρίς κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ενώ μόνο το 40% θα προτιμούσε να ζει σε έναν κόσμο με αυτά. Αντίθετα, το 68% των νέων προτιμά να ζει σε έναν κόσμο με κοινωνικά μέσα δικτύωσης.

Μια σαφής πλειοψηφία των ερωτηθέντων τάσσεται, επίσης, υπέρ της απαγόρευσης των smartphone στα σχολεία. Στο δημοτικό σχολείο, το 64% των ενηλίκων και το 57% των νέων επιθυμούν να απαγορευτεί η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Στα γυμνάσια, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 63% και 58%. Ταυτόχρονα, το 66% των νέων θα ήθελε να διδάσκεται η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην τάξη. «Αυτό δείχνει ότι οι νέοι θέλουν σαφή όρια για τις τεχνολογίες που αποσπούν την προσοχή, αλλά στοχευμένη υποστήριξη για προοδευτικές ψηφιακές δεξιότητες», λέει η συν-συγγραφέας Katharina Wedel.

Σχετικά με την έρευνα

Για την έρευνα ifo «Education Survey 2025», το Μάιο και τον Ιούνιο ερωτήθηκαν 2.982 ενήλικες (ηλικίας 18-69 ετών) και 1.033 νέοι (ηλικίας 14-17 ετών) σε όλη τη Γερμανία.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 14:00
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΤτΕ: Αυξήθηκε κατά €96 εκατ. το ενεργητικό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης το β&#039; τρίμηνο
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

ΤτΕ: Αυξήθηκε κατά €96 εκατ. το ενεργητικό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης το β' τρίμηνο

Πετρέλαιο: Ενισχύεται από την περιορισμένη αύξηση του OPEC+
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Ενισχύεται από την περιορισμένη αύξηση του OPEC+

Κοντογεώργης: Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις της ΔΕΘ ενισχύουν εισοδήματα και αγοραστική δύναμη
Πολιτική

Κοντογεώργης: Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις της ΔΕΘ ενισχύουν εισοδήματα και αγοραστική δύναμη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα
Επιχειρήσεις

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα

Νέα κύματα περικοπών θέσεων εργασίας στη Γερμανία
Ειδήσεις

Νέα κύματα περικοπών θέσεων εργασίας στη Γερμανία

Κομισιόν για Αβραμόπουλο: Δεν έγινε εσωτερική έρευνα, αλλά έλεγχος συμμόρφωσης
Πολιτική

Κομισιόν για Αβραμόπουλο: Δεν έγινε εσωτερική έρευνα, αλλά έλεγχος συμμόρφωσης

Διατακτικές σίτισης: Ανάσα για τους εργαζόμενους, ισχυρό εργαλείο διατήρησης προσωπικού
Επιχειρήσεις

Διατακτικές σίτισης: Ανάσα για τους εργαζόμενους, ισχυρό εργαλείο διατήρησης προσωπικού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
27/06/2026 - 15:59

ΠΕΝΕΝ: 24ωρη απεργία στα πλοία της Ραφήνας στις 3/7 – Στο επίκεντρο ασφάλεια και συνθήκες εργασίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 15:40

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 15:15

Volkswagen σε αναδιάρθρωση: Σενάρια για έως 100.000 θέσεις εργασίας και λουκέτα σε εργοστάσια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:45

ΗΠΑ: Άρση μέρους των περιορισμών για το AI της Anthropic – Πρόσβαση μόνο σε «έμπιστους» οργανισμούς

Ειδήσεις
27/06/2026 - 14:34

Φωτιά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας: Ήχησε το 112 – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Πολιτική
27/06/2026 - 14:10

Τσίπρας από το Εθνικό Συμβούλιο: «Νέα αρχή» με 5 παρεμβάσεις και μήνυμα σύγκρουσης με το «σύστημα»

Ειδήσεις
27/06/2026 - 13:50

«Ειρήνη με διάρκεια»: Όσα προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ – Λιβάνου με τη στήριξη των ΗΠΑ

Πολιτική
27/06/2026 - 13:10

Σκληρή επίθεση Ανδρουλάκη στην Κυβέρνηση: Κερδισμένα τα ολιγοπώλια, χαμένοι οι πολίτες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/06/2026 - 12:52

Αλλαγές στη Γραμμή 3 του Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 28/6

Πολιτική
27/06/2026 - 12:40

Δημοσκόπηση GPO: Προβάδισμα ΝΔ, άνοδος για Τσίπρα – Απώλειες για ΠΑΣΟΚ & Καρυστιανού

Οικονομία
27/06/2026 - 12:25

Πιερρακάκης: Οι αποταμιεύσεις μπορούν να χρηματοδοτήσουν το μέλλον της Ευρώπης

Οικονομία
27/06/2026 - 11:59

Ορίζοντας αργής αποκλιμάκωσης στις τιμές της αμόλυβδης: Η τάση στη ζήτηση και ο τουρισμός

Πολιτική
27/06/2026 - 11:45

Μαρινάκης: Ο Τσίπρας λειτουργεί α λα Τρελοπενηντάρης – Τι είπε για πλεόνασμα και φοροελαφρύνσεις

Επιχειρήσεις
27/06/2026 - 11:30

PeopleCert: Μετά το City & Guilds, νέοι πυλώνες ανάπτυξης με πιστοποιήσεις σε ΤN και Εφαρμοσμένη Γνώση

Ανεμοδείκτης
27/06/2026 - 11:25

«Υποσχετική» για φθηνότερους λογαριασμούς ρεύματος - Αν και όταν…

Ναυτιλία
27/06/2026 - 11:15

Πειραιάς: Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:55

ΣτΕ: Στο μικροσκόπιο ξανά η απόφαση του Υπερταμείου για τον ΟΛΒ

Οικονομία
27/06/2026 - 10:35

Νόμος Κατσέλη: «Ψήφος εμπιστοσύνης» από Στουρνάρα στη ρύθμιση που μειώνει δόσεις και τόκους

Ναυτιλία
27/06/2026 - 10:19

Προσάραξη στη Μήλο: Το «Κίσαμος» κρίθηκε ασφαλές και επέστρεψε στο ταξίδι του

Ειδήσεις
27/06/2026 - 10:01

Η μεγάλη πολιτική κατάρρευση της Αμερικής: Ποιος θα κυριαρχήσει το 2028;

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:57

Politico: Για ποιο λόγο οι καύσωνες παραμένουν τόσο φονικοί στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:38

Νέα παράταση για τα φαρμακεία αυτοκινήτου: Υποχρεωτική η συμμόρφωση από το 2027

Ειδήσεις
27/06/2026 - 09:04

ΥΠΠΟ: Ολοκληρώθηκαν τα στερεωτικά έργα προστασίας στον μεσαιωνικό Πύργο του Κουτουμουλά στην Εύβοια

Ειδήσεις
27/06/2026 - 00:40

Κλιμάκωση στον Περσικό: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους μετά το χτύπημα σε εμπορικό πλοίο

Επιχειρήσεις
26/06/2026 - 23:45

Στο επίκεντρο των αμερικανικών αρχών η Polymarket: Προβληματισμός για τα στοιχήματα σε γεωπολιτικά γεγονότα

Χρηματιστήρια
26/06/2026 - 23:25

Wall: Σφυροκόπημα στις μετοχές τεχνολογίας – Ο Nasdaq βυθίστηκε για πέμπτη συνεδρίαση

Ειδήσεις
26/06/2026 - 23:20

ΕΛΑΣ: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία ανηλίκου με οπαδικό υπόβαθρο στην Καλλιθέα – 7 συλλήψεις

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:59

Τραμπ απειλεί με δασμούς 100% – Η ΕΕ απαντά: Κυριαρχικό δικαίωμα οι ψηφιακοί φόροι

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
26/06/2026 - 22:40

ΥΠΑΑΤ: Στο Μητρώο Αγροτών οι συνταξιούχοι αναπηρίας που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα

Ειδήσεις
26/06/2026 - 22:20

Τα «γεράκια» του Κρεμλίνου ζητούν από τον Πούτιν ολοκληρωτικό πόλεμο μετά τις επιθέσεις της Ουκρανίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ