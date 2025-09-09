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Σόου αυταρχισμού από τον Ερντογάν: Σε «επιτροπεία» η αντιπολίτευση - Συλλήψεις και «μαύρο» στα social media
Ειδήσεις
14:07 - 09 Σεπ 2025

Σόου αυταρχισμού από τον Ερντογάν: Σε «επιτροπεία» η αντιπολίτευση - Συλλήψεις και «μαύρο» στα social media

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Η σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου δεν ήταν αρκετή, όπως φαίνεται για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος συνεχίζει την... αποψίλωση του CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα), της κύριας αντιπολιτευτικής δύναμης στην Τουρκία.  

Οι καταγγελίες για αυθαίρετες αποφάσεις που μόνο στόχο έχουν να αποδυναμώσουν τις αντιπολιτευτικές φωνές είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο στην Τουρκία και ασφαλώς προκαλούν διεθνή ανησυχία για το καθεστώς της χώρας, που γίνεται ολοένα και πιο αυταρχικό.

Το πιο πρόσφατο χαρακτηριστικό γεγονός αποτελεί η απόφαση δικαστηρίου να ακυρώσει το συνέδριο του CHP και να παύσει από τα καθήκοντά του τον εκλεγμένο πρόεδρο του κόμματος Οζγκιούρ Τσελίκ, μαζί με όλη τη διοίκηση! Παράλληλα, το δικαστήριο όρισε ως προσωρινό επικεφαλής τον παλαίμαχο πολιτικό Γκιουρσέλ Τεκίν, άλλοτε βουλευτή και ιστορικό στέλεχος του κόμματος, ο οποίος εμφανίστηκε να αναλαμβάνει τον ρόλο του «ουδέτερου επιτρόπου». Κρίσιμη λεπτομέρεια ότι ο Τεκίν έχει διαγραφεί από το κόμμα και το να επιβληθεί ως πρόεδρος αποτελεί πρωτοφανή παρέμβαση.

Επιπρόσθετα, σημειώστε πως η τουρκική κυβέρνηση εξέδωσε την περασμένη εβδομάδα εντολές για τη συλλήψη επτά αξιωματούχων από δημοτικά διαμερίσματα που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του CHP στην Κωνσταντινούπολη — πέντε από το δήμο Μπεσίκτας και δύο από τον δήμο Αβτσίλαρ. Αυτές οι ενέργειες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο καταστολής, που περιλαμβάνει και προφυλάκιση 15 δημάρχων, ανάμεσά τους και ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Μόλις χθες (8/9), δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού μέσα στα γραφεία του CHP στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να διευκολύνουν την είσοδο της διορισμένης από το δικαστήριο ηγεσίας που αναφέραμε παραπάνω. Οι υποστηρικτές του κόμματος αντιστάθηκαν και πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις και απαγόρευση διαδηλώσεων.

Επειτα απ’ τα επεισόδια, η κυβέρνηση επέβαλε προσωρινή απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες YouTube, X (πρώην Twitter), Instagram και WhatsApp, συνοδεία διακοπών στο διαδίκτυο για περίπου 12 ώρες, με σκοπό να αναχαιτίσει τη διάδοση πληροφοριών και να περιορίσει τη δημόσια κινητοποίηση.

Είναι φανερό πως ο Ερντογάν τραβάει το σχοινί όσο δεν πάει και ασφαλώς η στάση του προκαλεί ανησυχία διεθνώς. Οι αντιδράσεις από πλευράς διεθνών οργανισμών και πολιτικών κύκλων παραμένουν έντονες. Η καταστολή της αντιπολίτευσης, η φίμωση της πολιτικής και ακτιβιστικής δράσης, καθώς και οι περιορισμοί στην πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες μέσω social media έχουν θέσει την Τουρκία υπό νέο κύκλο διεθνούς κριτικής, που -για την ώρα- δεν μοιάζει να προβληματίζουν ιδιαίτερα τον Τούρκο πρόεδρο.

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