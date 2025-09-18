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ΚΡΙ ΚΡΙ: «Άλμα» 23,7% του κύκλου εργασιών το α&#039; εξάμηνο
Αναλύσεις
17:59 - 18 Σεπ 2025

ΚΡΙ ΚΡΙ: «Άλμα» 23,7% του κύκλου εργασιών το α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, με σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και ενίσχυση της κερδοφορίας σε όλες τις βασικές δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν την επιτυχή στρατηγική της Διοίκησης, η οποία συνδυάζει την ενίσχυση των πωλήσεων, την επέκταση στις διεθνείς αγορές και την υλοποίηση επενδυτικών έργων με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία στους τομείς του γιαουρτιού, του παγωτού και των άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων.

Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε €161,90 εκ. έναντι €130,87 εκ. το 2024 (αυξημένος +23,7%). Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε €26,10 εκ. έναντι €29,44 εκ. το 2024.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €23,01 εκ., έναντι €27,05 εκ. το 2024. Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €19,45 εκ., έναντι €26,32 εκ. το 2024.

Γιαούρτι

Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +26,2% σε αξία και +26,1% σε όγκο. Στις αγορές εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού παρουσιάζουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη +39,3%, ξεπερνώντας τα €88 εκ.. Πλέον, προσεγγίζουν το 70% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών. Η σημαντική ώθηση έρχεται από τις βασικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου [+56%] και της Ιταλίας [+19%].

Στην εγχώρια αγορά γιαουρτιού οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα €39,5 εκ, παρουσιάζοντας αύξηση +4,4% σε αξία. Σε σχέση με την κατάσταση στην αγορά, συνεχίζεται η στροφή των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας, ως αποτέλεσμα των επιλογών τους για οικονομικότερα προϊόντα. Οι ανακατατάξεις που συμβαίνουν δείχνουν το μερίδιο αγοράς σε όγκο των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας ενισχυμένο κατά +2,2 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 38,0%, και προκαλώντας ισχυρή πίεση στα μερίδια των επώνυμων γιαουρτιών. Τα branded γιαούρτια της ΚΡΙ ΚΡΙ απώλεσαν μερίδιο 1,7 ποσοστιαίες μονάδες, με το μερίδιο να διαμορφώνεται στο 13,7%, διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς [στοιχεία Circana (προηγ. IRI), σε αξία, Ιαν.-Ιουν. 2025].

Παγωτό

Στον κλάδο του παγωτού, στην εγχώρια αγορά, οι πωλήσεις μας εμφανίζουν αύξηση +6,0% σε αξία. Σε αυτήν συνετέλεσαν, κυρίως, η επέκταση του δικτύου πωλήσεων και η ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου. Σημαντικός είναι και ο ρόλος των τουριστικών ροών από το εξωτερικό.

Στο υπόλοιπο της σεζόν, οι πωλήσεις παγωτού, ακολούθησαν αντίστοιχο ρυθμό ανάπτυξης. Σημαντική είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων παγωτού στο εξωτερικό (+42,7%), με όχημα το Greek Frozen Yogurt και τις νέες συνεργασίες στην κατηγορία της ιδιωτικής ετικέτας.

Επενδυτική δραστηριότητα

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, ολοκληρώθηκε η ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Greek Yogurt Dynamo» στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού €52,2 εκ., επικεντρώνεται στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας των μονάδων γιαουρτιού και παγωτού. Παράλληλα, επιδιώκεται η αύξηση της αποδοτικότητας, με παρεμβάσεις, σε διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, οι οποίες εισάγουν καινοτόμες τεχνολογίες και προηγμένα συστήματα αυτοματισμών. Το έργο περιλαμβάνει και την επέκταση της μονάδας βιοαερίου για την αποτελεσματική διαχείριση των λυμάτων της παραγωγικής διαδικασίας, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία και τη βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων. Οι επενδύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στα τέλη του 2027.

Στο α’ εξάμηνο οι επενδύσεις σε πάγιο μηχανολογικό εξοπλισμό και κτίρια άγγιξαν τα 13€ εκ.. Συνολικά, για τη χρήση 2025, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις ύψους μεταξύ €21εκ - €25 εκ..

Για το υπόλοιπο της χρήσης 2025, η διοίκηση της ΚΡΙ-ΚΡΙ εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η ισχυρή ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της. Οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν τα €300 εκ., ενώ τα Κέρδη προ φόρων, τόκων (EBIT) αναμένεται να διαμορφωθούν στα επίπεδα περιθωρίου πέριξ του 14%.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 22:38
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