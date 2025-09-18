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Profile: Ισχυρή ανάπτυξη με αύξηση 29% στον τζίρο και 49% στο EBITDA το α&#039; εξάμηνο
Αναλύσεις
17:47 - 18 Σεπ 2025

Profile: Ισχυρή ανάπτυξη με αύξηση 29% στον τζίρο και 49% στο EBITDA το α' εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος Profile κατέγραψε ισχυρή ανάπτυξη το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τον κύκλο εργασιών να σημειώνει αύξηση 29% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ το EBITDA ενισχύθηκε κατά 49%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ομίλου, τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που εφαρμόζει η Διοίκηση, με στόχο τη βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη.

Η θετική πορεία αποτυπώνεται σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου και αποδίδεται τόσο στην παρουσίαση νέων λύσεων όσο και στις σημαντικές αναβαθμίσεις υφιστάμενων, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση της αγοράς, σε καινοτόμες και εξελισσόμενες λύσεις, όπως η τραπεζική λύση Finuevo την οποία επιλέγουν μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί (ΑΑΑ/Tier I) όπως η Kommuninvest Σουηδίας, αλλά και αρκετοί fintech οργανισμοί.

Στον τομέα των Μεγάλων Έργων, τα έργα στα οποία μετέχει η εταιρεία υλοποιούνται απρόσκοπτα, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά λογισμικό ίδιας ανάπτυξης και συναφείς υπηρεσίες.

Οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2025

Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Profile παρουσίασε αύξηση 29% και ανήλθε σε € 20,1 εκατ. έναντι € 15,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 49% και διαμορφώθηκαν σε € 6,0 εκατ., έναντι € 4,0 εκατ. το Α’ εξάμηνο 2024. Επίσης, και παρά τις σημαντικές επενδύσεις του Ομίλου, τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 21% σε € 3,7 εκατ. από € 3,0 εκατ. ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων κατά 19% σε € 3,0 εκατ. από € 2,5 εκατ..

Στο Α’ εξάμηνο του 2025 η ρευστότητα του Ομίλου αυξήθηκε κατά € 5,2 εκατ., με τα συνολικά χρηματικά διαθέσιμα να ανέρχονται σε € 26,5 εκατ., εξαιτίας των ισχυρών λειτουργικών ταμειακών ροών, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του πλεονάσματος των ταμειακών διαθεσίμων έναντι του δανεισμού. Ο δείκτης δανεισμού προς ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε μόλις 30% και ο δείκτης γενικής ρευστότητας στο 1,8x, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των περαιτέρω αναπτυξιακών σχεδίων του Ομίλου.

Στρατηγική επέκταση και καινοτομία

Ο Όμιλος προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση της λύσης διαχείρισης επενδύσεων «Axia», ενσωματώνοντας εργαλεία AI και αυτοματοποίησης, μετατρέποντάς την σε έναν ψηφιακό συγκυβερνήτη (digital co-pilot) για τους διαχειριστές.

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει λειτουργίες όπως: «Προτάσεις επενδύσεων και προσαρμογές χαρτοφυλακίου βάσει συμπεριφοράς πελατών και τάσεων αγοράς», «Βοηθό προετοιμασίας συναντήσεων (Meeting Preparation Assistant) με αυτόματη ατζέντα και ιστορικό πελάτη», «Εργαλεία σχεδιασμού συνταξιοδότησης (Pension & Retirement Planning)», «Πρόσβαση σε IPOs», «Εφαρμογές Private Equity για διαχείριση assets και ψηφιακών στοιχείων», καθώς και «προηγμένες Αναλύσεις απόδοσης και κινδύνου (Performance Attribution & Risk Analytics)».

Παράλληλα, παρουσιάστηκε η λύση Digital Investment Hub (DI.hub) για ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ψηφιακής Τραπεζικής και Επενδύσεων. Η προηγμένη αυτή λειτουργική ενότητα επιτρέπει την ενσωμάτωση τραπεζικών και επενδυτικών λειτουργιών σε μια ενιαία ψηφιακή λύση, παρέχοντας σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες μια ενοποιημένη, ασφαλή και εξαιρετικά αποδοτική ψηφιακή εμπειρία.

Επιπρόσθετα, οι τραπεζικές λύσεις Finuevo (Core & Digital), Acumen (Treasury) και RiskAvert (Risk Reporting), συνεχίζουν να εμπλουτίζονται με νέες εφαρμογές ενσωματώνοντας λειτουργίες που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες τάσεις της αγοράς.

Ο Όμιλος έλαβε σημαντικές διακρίσεις από διακεκριμένους αναλυτές, όπως η Gartner, η Forrester, η IBS Intelligence, καθώς και από άλλους σημαντικούς κλαδικούς φορείς, για την τεχνολογική υπεροχή και την εξειδίκευση των λύσεών του.

Όσον αφορά στη δραστηριότητα στον τομέα των Μεγάλων Έργων, πέραν των έργων που υλοποιούνται ήδη, ο Όμιλος παρακολουθεί συστηματικά τους νέους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται από φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετέχοντας είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες, σε έργα που σχετίζονται με την τεχνολογική του εξειδίκευση.

Παράλληλα, η στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου εστιάζει τόσο σε αναπτυσσόμενες αγορές με αυξημένη ζήτηση για καινοτόμες fintech λύσεις, όσο και σε ώριμες αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας, γεγονός που σε συνδυασμό με τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους, οδηγεί σε αυξημένη κερδοφορία.

Η σταθερή αναπτυξιακή πορεία, η ισχυρή οικονομική θέση και το σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο, ενισχύουν τη βεβαιότητα για την επιτυχή υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος και των στρατηγικών στόχων.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η Διοίκηση προσανατολίζεται στη διατήρηση ισχυρού ρυθμού ανάπτυξης για το Β’ Εξάμηνο του 2025 και στην επίτευξη των στόχων της χρονιάς, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της δυναμικής πορείας.

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