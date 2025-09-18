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Η τεχνητή νοημοσύνη προτεραιότητα για τους ηγέτες του κλάδου των καταναλωτικών αγαθών
Τεχνολογία
17:49 - 18 Σεπ 2025

Η τεχνητή νοημοσύνη προτεραιότητα για τους ηγέτες του κλάδου των καταναλωτικών αγαθών

Reporter.gr Newsroom
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Το 2025 αναδεικνύεται ως μία από τις πιο απαιτητικές χρονιές για τον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών, σύμφωνα με τη νέα έκθεση Consumer Goods Industry Insights Report της Salesforce. Η έκθεση βασίζεται σε έρευνα που διεξήχθη ανάμεσα σε 2.400 στελέχη λήψης αποφάσεων του κλάδου σε 12 χώρες, με στόχο την κατανόηση των τάσεων και των προκλήσεων που τον διαμορφώνουν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, η χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη, τα ολοένα και πιο περίπλοκα κανάλια διανομής αγαθών και οι αλλαγές στις μικροοικονομικές πολιτικές ασκούν σημαντική πίεση στα περιθώρια κέρδους, οδηγώντας περισσότερες από τις μισές εταιρείες (54%) να δηλώνουν ότι η επίτευξη κερδοφόρας ανάπτυξης θα είναι δυσκολότερη φέτος.

Οι οικονομικές πιέσεις οδηγούν σε στρατηγικές αντιδράσεις, ενώ η μετακύλιση του κόστους στους καταναλωτές παραμένει, μέχρι στιγμής, η έσχατη λύση. Τα υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου καταναλωτικών αγαθών εστιάζουν στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναγνωρίζοντάς την ως τη μεγαλύτερη πρόκληση αλλά και τη σημαντικότερη ευκαιρία για φέτος. Σχεδόν 9 στους 10 εκτιμούν ότι οι AI agents θα είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών τους έως το 2027, ενώ:

  • το 90% αναμένει ότι οι εταιρείες τους θα αυξήσουν τις επενδύσεις σε AI agents, και
  • το 88% εκτιμά ότι οι AI agents θα συμβάλουν άμεσα στην αύξηση των πωλήσεων

Επιπρόσθετα, τα στελέχη του κλάδου προβλέπουν ότι οι AI agents θα ενισχύσουν και τις δημιουργικές εργασίες, όπως ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση προωθητικών ενεργειών και η ανάπτυξη νέων προϊόντων, καθιστώντας την τεχνητή νοημοσύνη μοχλό κερδοφορίας και καινοτομίας.

Νέες προοπτικές

Καθώς τα παραδοσιακά μέσα ανάπτυξης, όπως τα κανάλια direct-to-consumer και τα προγράμματα επιβράβευσης πιστότητας, παρουσιάζουν επιβράδυνση, οι εταιρείες στρέφονται σε νέες στρατηγικές: το 70% των ηγετών του κλάδου επενδύει περισσότερο στην εξατομίκευση για να συνδεθεί με τους καταναλωτές μέσω πολλαπλών καναλιών. Οι AI και data-driven προσωποποιημένες προσφορές αναδεικνύονται επίσης ως η πλέον αποτελεσματική τακτική εμπορικής προώθησης, ξεπερνώντας τα προγράμματα πιστότητας κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες. Επιπρόσθετα, οι εταιρείες αυξάνουν τις δαπάνες τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (73%) και στις ψηφιακές διαφημίσεις (67%), ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καταναλωτών όπου κι αν βρίσκονται. Παράλληλα, η διατήρηση της καταναλωτικής πιστότητας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη: το 54% των ηγετών του κλάδου καταναλωτικών αγαθών δηλώνει ότι είναι δυσκολότερο από ποτέ να διατηρηθεί η αφοσίωση των καταναλωτών, με το 74% των τελευταίων να έχει αλλάξει μάρκα τον τελευταίο χρόνο.

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