Η τεχνητή νοημοσύνη προτεραιότητα για τους ηγέτες του κλάδου των καταναλωτικών αγαθών

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, η χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη, τα ολοένα και πιο περίπλοκα κανάλια διανομής αγαθών και οι αλλαγές στις μικροοικονομικές πολιτικές ασκούν σημαντική πίεση στα περιθώρια κέρδους, οδηγώντας περισσότερες από τις μισές εταιρείες (54%) να δηλώνουν ότι η επίτευξη κερδοφόρας ανάπτυξης θα είναι δυσκολότερη φέτος.
Οι οικονομικές πιέσεις οδηγούν σε στρατηγικές αντιδράσεις, ενώ η μετακύλιση του κόστους στους καταναλωτές παραμένει, μέχρι στιγμής, η έσχατη λύση. Τα υψηλόβαθμα στελέχη του κλάδου καταναλωτικών αγαθών εστιάζουν στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναγνωρίζοντάς την ως τη μεγαλύτερη πρόκληση αλλά και τη σημαντικότερη ευκαιρία για φέτος. Σχεδόν 9 στους 10 εκτιμούν ότι οι AI agents θα είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών τους έως το 2027, ενώ:
- το 90% αναμένει ότι οι εταιρείες τους θα αυξήσουν τις επενδύσεις σε AI agents, και
- το 88% εκτιμά ότι οι AI agents θα συμβάλουν άμεσα στην αύξηση των πωλήσεων
Επιπρόσθετα, τα στελέχη του κλάδου προβλέπουν ότι οι AI agents θα ενισχύσουν και τις δημιουργικές εργασίες, όπως ο σχεδιασμός και η βελτιστοποίηση προωθητικών ενεργειών και η ανάπτυξη νέων προϊόντων, καθιστώντας την τεχνητή νοημοσύνη μοχλό κερδοφορίας και καινοτομίας.
Νέες προοπτικές
Καθώς τα παραδοσιακά μέσα ανάπτυξης, όπως τα κανάλια direct-to-consumer και τα προγράμματα επιβράβευσης πιστότητας, παρουσιάζουν επιβράδυνση, οι εταιρείες στρέφονται σε νέες στρατηγικές: το 70% των ηγετών του κλάδου επενδύει περισσότερο στην εξατομίκευση για να συνδεθεί με τους καταναλωτές μέσω πολλαπλών καναλιών. Οι AI και data-driven προσωποποιημένες προσφορές αναδεικνύονται επίσης ως η πλέον αποτελεσματική τακτική εμπορικής προώθησης, ξεπερνώντας τα προγράμματα πιστότητας κατά σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες. Επιπρόσθετα, οι εταιρείες αυξάνουν τις δαπάνες τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (73%) και στις ψηφιακές διαφημίσεις (67%), ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των καταναλωτών όπου κι αν βρίσκονται. Παράλληλα, η διατήρηση της καταναλωτικής πιστότητας γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη: το 54% των ηγετών του κλάδου καταναλωτικών αγαθών δηλώνει ότι είναι δυσκολότερο από ποτέ να διατηρηθεί η αφοσίωση των καταναλωτών, με το 74% των τελευταίων να έχει αλλάξει μάρκα τον τελευταίο χρόνο.